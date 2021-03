Commerces de Lausanne – Bars du Flon condamnés pour non-respect des mesures Covid Deux établissements publics, dont le Nomade, avaient été dénoncés par la police cantonale du commerce l’été dernier. Les sanctions pénales sont aujourd’hui connues. Laurent Antonoff

Au Nomade, ce sont les distances entre les tables et les clients qui n’étaient pas conformes aux directives sanitaires. Odile Meylan

Les infractions remontent à l’été dernier à Lausanne, alors que les autorités vaudoises redoutaient qu’une deuxième vague de coronavirus ne s’abatte sur le canton. Au front, le conseiller d’État Philippe Leuba, chargé de l’Économie, promettait des contrôles intensifs auprès des cafés-restaurants afin que ces derniers respectent au plus près les prescriptions en vigueur pour freiner l’épidémie. Que risquaient les contrevenants? L’exemple à la lecture d’une ordonnance pénale rendue contre deux établissements du Flon.

Au Nomade, la fermeture immédiate avait marqué les esprits, sans doute parce qu’elle avait été la première décidée par la police cantonale du commerce. Au début du mois de septembre 2020, le café-restaurant Nomade au Flon était contraint de baisser le rideau, alors que des clients étaient encore à table. Et cela jusqu’à nouvel avis. Raison principale évoquée par les autorités: la mise en quarantaine d’une grande partie du personnel de cuisine et de salle. «La fermeture a été rendue nécessaire par l’importance du risque de contamination et donc de mise en danger du personnel et des clients», expliquait le Canton.