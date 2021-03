Tennis – Barty et Osaka au rendez-vous des quarts à Miami L’Australienne tenante du titre Ashleigh Barty et la Japonaise Naomi Osaka ont tenu leur rang lundi. Le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev se sont hissés en 8e chez les messieurs.

Naomi Osaka a dominé la Belge Elise Mertens 6-3, 6-3. Getty Images via AFP

L’Australienne tenante du titre Ashleigh Barty et la Japonaise Naomi Osaka ont tenu leur rang lundi, en accédant aux quarts de finale du tournoi de Miami, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev avançant en 8e chez les messieurs.

Irréalisable dans le tableau masculin, dépourvu du meilleur joueur actuel Novak Djokovic, ainsi que des deux autres membres du «Big3» Rafael Nadal et Roger Federer, la perspective d’une finale entre les N.1 et N.2 mondiales se précise.

Après une entrée en matière difficile au 2e tour, face la Slovaque Kristina Kucova qui avait eu une balle de match, Barty monte en puissance.

Elle a franchi l’obstacle Victoria Azarenka 6-1, 1-6, 6-2, au terme d’un beau bras de fer face à celle qui occupa la tête du classement WTA en 2012.

Chacune a imposé une franche domination, Barty au premier set en faisant montre de sa puissance, Azarenka au second en étant plus agressive. Tant et si bien que le 3e fut bien plus équilibré.

L’Australienne a été la première à breaker pour mener 2-0, sur quoi la Bélarusse (15e mondiale) a immédiatement su répliquer en faisant de même. Mais Barty a encore pris son service et cette fois elle s’est détachée définitivement, pour conclure en 1h52.

«Un vrai combat»

«Le troisième set a été un vrai combat. Il fallait que je garde le cap et que j’exécute mon plan de jeu du mieux possible», a commenté la tête de série N.1.

«Je n’ai pas l’impression de jouer encore à mon meilleur niveau, mais je me bats et je trouve des moyens de gagner. C’est génial», a ajouté celle qui affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.7) en quarts.

La Japonaise Naomi Osaka, N.2 mondiale, s’est elle qualifiée sans encombre, en dominant la Belge Elise Mertens 6-3, 6-3.

La lauréate des derniers Open d’Australie et US Open affrontera la Grecque Maria Sakkari (N.23) qui a mis 2h38 pour battre l’Américaine Jessica Pegula 6-4, 2-6 7-6 (8/6). Elle affrontera la Grecque Maria Sakkari (N.23).

Osaka a démarré fort en breakant à deux reprises pour mener 5-1, mais elle a perdu son service après quatre balles de set non converties. Au huitième jeu, qui a duré près de 10 minutes, elle a dû sauver une autre balle de débreak, avant d’empocher la manche sur sa septième occasion.

«J’ai très bien commencé et puis, pour une raison ou une autre, je me suis un peu relâchée. Ma vitesse n’était pas vraiment la même. Je pense que c’était vraiment mental à partir de là. A la fin, c’était à qui se battait le plus fort», a-t-elle expliqué.

Rublev expéditif

Plus tôt, l’Ukrainienne Elina Svitolina (N.5) avait bataillé pour vaincre la Tchèque Petra Kvitova (N.9) 2-6, 7-5, 7-5.

Chez les messieurs, le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.2, a perdu un set en cours de route, mais avec la victoire au bout contre le Japonais Kei Nishikori 6-3, 3-6, 6-1.

Le N.5 mondial, qui s’est fait surprendre au 2e set, son service ayant été légèrement moins incisif, a fini par élever son niveau de jeu dans la dernière manche, tandis que Nishikori semblait décliner physiquement sous encore 27 degrés la nuit tombée.

Au prochain tour, il affrontera l’Italien Lorenzo Sonego.

Andrey Rublev, tête de série N.4, a lui encore fait montre de sa puissance et de son empressement, en ne mettant que 52 minutes pour écraser le Hongrois Marton Fucsovics 6-2, 6-1.

Le Russe affrontera en 8e de finale le Croate Marin Cilic (45e mondial), qui s’est défait 6-3, 6-4 de l’Italien Lorenzo Musetti.

L’Argentin Diego Schwartzman (N.5) a été aussi impressionnant face au Français Adrian Mannarino (N.25), balayé 6-1, 6-4. Au prochain tour il défiera l’Américain Sebastian Korda (87e).

Enfin, le Canadien Milos Raonic (N.12) défiera le Polonais Hubert Hurkacz (37e mondial).

