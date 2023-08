Base aérienne de Payerne – Le F-35 va-t-il créer des emplois dans la Broye? La conseillère fédérale Viola Amherd n’a pas voulu se mouiller sur les postes de travail induits par le futur nouvel avion de chasse. Sébastien Galliker

À l’horizon 2028, le F/A-18 laissera sa place au F-35A sur la base aérienne de Payerne. La région espère que la transition s’accompagnera de nouveaux emplois. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«C’est politiquement bien joué de mettre les deux bases aériennes de Meiringen et Emmen face à celle de Payerne, mais on n’a pas appris grand-chose aujourd’hui. J’espère que de bonnes nouvelles tomberont en septembre.» Députée du district Broye-Vully, où le Conseil d’État vaudois était en visite ce vendredi, Nicole Rapin est restée sur sa faim. Parmi les trois thématiques débattues face aux autorités communales locales, dans la halle des fêtes de Payerne, la conseillère fédérale Viola Amherd n’a guère voulu s’engager sur la question de l’emploi. La table ronde traitait de la question du développement des activités civiles et militaires de la base aérienne locale.