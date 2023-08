Basket – Giancarlo Sergi partira en mai prochain Giancarlo Sergi a annoncé qu’il allait remettre son mandat de président de Swiss Basketball, lors d’une réunion du conseil d’administration tenue ce samedi à Fribourg. Il quittera ses fonctions au printemps 2024. Sport-Center

Le président de la Fédération suisse. KEYSTONE

«Servir en tant que président de Swiss Basketball a été l'un des privilèges les plus marquants de ma carrière. Je suis profondément reconnaissant pour les opportunités et les expériences que ce rôle m'a apportées. Même s'il est temps désormais de laisser ma place, je crois fermement en l'avenir radieux du basketball suisse et suis convaincu que la fédération continuera de prospérer. Je laisserai une fédération saine financièrement et pleine de ressources en mai prochain. Je suis fier du travail accompli durant ces 10 dernières années.»

Le futur ex-président Giancarlo Sergi, directeur général du Béjart Ballet Lausanne depuis une année et réélu à la tête de la sphère orange helvétique quelques mois plus tôt, va finalement faire place nette dans un peu plus d'un an. Le conseil d'administration de Swiss Basketball a entériné son départ et a décidé, à l'unanimité, de «soutenir son président jusqu'à la fin de son mandat de sorte à assurer la meilleure transition possible dans l'intérêt du basketball en Suisse», est-il écrit dans un communiqué de presse de la fédération.

Sergi, dont l'organisation se félicite du rôle crucial dans le développement et la promotion du basketball en Suisse - «augmentation significative du nombre de licenciés, professionnalisation de la Fédération, développement du marketing, du sponsoring et des projets d'innovation, mise en place du Centre national, développement du 3X3...» -, est l'objet de nombreuses critiques depuis quelques mois et des velléités de changement (autour de Thabo Sefolosha?) avaient semblé naître dans le camp de ses opposants. Ils vont devoir attendre encore un peu.



