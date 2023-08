Basketball – Cruel dénouement pour la Team Lausanne à Ouchy L’équipe suisse de 3x3 n’a pas remporté la première étape du World Tour de son histoire. Elle s’est inclinée en finale, dans les derniers instants, face aux Belges d’Anvers (22-19). Jérémy Santallo Ouchy

Team Lausanne semble intouchable après une septième étape réussie. Fiba

Idyllique pendant deux jours, le parcours de la Team Lausanne, qui évoluait à domicile à la place de la Navigation à Ouchy pour la 7e étape du World Tour à 3x3, s’est achevé dans la tristesse. Après une journée de vendredi couronnée par deux victoires en phase de groupe contre Düsseldorf et Anvers, les Suisses ont balayé samedi les Espagnols de Sant Feliu (21-9) - issus des qualifications - en quarts, puis vaincu les Lituaniens de Marijampole Mantinga (21-16) en soirée. Avant de s’incliner dans les derniers instants en finale contre Anvers (22-19).

Sous les yeux de trois tribunes pas encore aussi bouillantes que la veille, les Lausannois ont mis quelques minutes à se libérer en fin d’après-midi. Mais après une poignée de tirs à longue distance manqués, Gilles Martin a réveillé l’assistance avec une passe décisive dont il a le secret – entre les jambes d’un adversaire. L’ancien joueur du Vevey Riviera Basket avait été le grand bonhomme du camp suisse, vendredi, avec l’appui de Marco Lehmann, monstrueux d’adresse. Samedi, en quart de finale, les deux compères ont laissé la vedette à leur partenaire espagnol Carlos Martinez, royal en défense et partout en attaque.

Finale musclée

C’est aussi le No 1 espagnol de la discipline qui a arraché en soirée la qualification pour la finale, la troisième à Lausanne pour Lehmann et les siens après 2017 et 2022, avec deux tirs primés assassins face aux Lituaniens de Marijampole Mantinga. Mais Martinez ne se serait jamais retrouvé dans la position du héros si Westher Molteni, qui a régné dans la raquette avant ça, et Gilles Martin, qui a ramené son équipe avant de faire chavirer la foule sur une feinte de shoot sous le panier, n’avaient pas délivré une performance XXL. «On en a perdu deux, c’est l’heure de la gagner p…», a lancé Lehmann au micro. Frissons garantis.

Dans une ambiance surchauffée, les Lausannois sont revenus une heure plus tard. Battu en poule, Anvers est arrivé bien décidé à muscler les débats. Secoué dans un écran, Martin a hérité d’un bandage autour de la tête avant d’être balancé dans un panneau publicitaire. Un joueur belge s’est aussi retrouvé le cuir chevelu en sang dans une finale «engagée» – pour reprendre les termes du speaker. Au moment où Martin a trouvé la mire de loin, Team Lausanne menait 18-14. Mais les Vaudois n’ont qu’entraperçu la gloire. Il y a eu un tir belge planté de loin, un autre manqué de Martinez, et une dernière tentative, désespérée, de Martin. Tellement cruel.

