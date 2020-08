Hockey sur glace – Bastian Baker: «J’espère que les gens sont sceptiques» Bastian Baker va remettre les patins en MySports League, la troisième division suisse. Le chanteur va porter les couleurs du HCV Martigny, club avec lequel il avait terminé sa carrière en 2011. Grégory Beaud

Bastian Baker se remet hockey neuf ans après avoir arrêté. Au HCV Martigny, il portera le numéro 69. KEYSTONE

Lorsqu’il a décidé de raccrocher les patins en 2011, Bastian Baker était encore Bastian Kaltenbacher. A tout juste 20 ans, il s’était dirigé vers la musique. En septembre de la même année, le musicien sortait son premier album. Ce jeudi, il a annoncé rechausser les patins et pas n’importe où: au HCV Martigny, en MySports League. Avec quelle ambition?

Bastian, comment en êtes-vous arrivé à recommencer votre carrière, à 29 ans?

Cela peut paraître étonnant et j’en suis conscient. Ce n’est d’ailleurs pas ce qu’il y a de plus logique. Mais en 2020, j’ai l’impression que tout peut se passer. Alors pourquoi ne pas recommencer le hockey (rires)? Dans les faits, la situation liée au coronavirus a été l’élément déclencheur. Environ 95% de mes concerts ont été annulés. J’en ai profité pour me remettre en forme. Puis je suis allé m’entraîner quelques fois avec des amis. Comme cela se passait bien, c’est devenu plus sérieux.

«Je ne me fais pas d’illusion et je sais que je devrai bosser dur si je veux avoir une chance de jouer» Bastian Baker, chanteur et joueur du HCV Martigny

Mais tout de même, la MySports League a un joli niveau. Cela ne vous fait pas peur?

Je parle beaucoup avec l’entraîneur (ndlr: Laurent Perroton). Il me dit que ma marge de progression est plus grande que pour mes coéquipiers (rires). Mais dans les faits, je sens que je retrouve doucement mes automatismes à mesure que je m’entraîne. Je suis content de jouer pour Martigny qui est une équipe du haut de tableau.

Comment avez-vous été accueilli dans le vestiaire?

Très bien. Je connaissais certains joueurs comme Sami El Assaoui ou David Delessert. Nous avons joué ensemble en sélection valaisanne lorsque j’avais douze ans. Ce sont comme des frères pour moi et ils m’ont fait venir. Je connais également Jérémy Gailland, avec qui j’ai joué en junior à Lausanne, et Romain Seydoux. Il y a donc un petit noyau de joueurs avec qui j’avais déjà de bons contacts. Pour les autres, l’accueil s’est bien passé et l’ambiance dans le vestiaire est excellente.

Avez-vous déjà joué un match de préparation avec votre nouveau club?

Non, pas encore. J’ai des discussions fréquentes avec le coach pour évaluer ma forme et le moment opportun pour faire mes débuts. Il me reste un bon mois d’entraînement avant de reprendre les choses sérieuses. Le timing est assez optimal.

Comprenez-vous que cette annonce soit accueillie avec un certain scepticisme?

Bien sûr. J’espère d’ailleurs que les gens sont sceptiques (rires). Mais je ne me fais pas d’illusion et je sais que je devrai bosser dur si je veux avoir une chance de jouer. Je vois déjà que ce n’est pas une partie de plaisir à l’entraînement.

Quel type de joueur êtes-vous et que pouvez-vous apporter à cette équipe?

Je suis attaquant. Je suis capable de jouer tant au centre qu’à l’aile. Je me débrouille pas mal aux engagements et j’ai déjà eu des discussions à ce sujet avec le coach. Pour le reste, j’espère que nous allons vivre une belle aventure et atteindre nos objectifs.

Et au niveau des concerts, où en êtes-vous?

Les manifestations de plus de 1000 personnes seront possibles à partir du 1er octobre prochain. Mais concrètement, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans le futur. Nous allons vivre avec cette situation pour un moment et c’est pourquoi j’ai pris cette décision de reprendre le hockey. Est-ce que j’aurai une fois ou l’autre un conflit d’intérêt au niveau de mon agenda? Oui, c’est possible et cela a déjà été discuté avec le club. La musique reste ma priorité, mais c’est momentanément entre parenthèses.

Lausanne et Martigny ont signé un partenariat très récemment. On vient d’en comprendre la raison.

(rires) Exactement. J’ai une licence B (ndlr: un accord pour jouer dans un deuxième club durant la même saison) à Lausanne. Non, je rigole bien sûr. Je pense qu’il ne faut pas s’emballer et déjà essayer de relever le défi à Martigny. Car c’en est un.