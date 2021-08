Show très dynamique sur la plaine de Plainpalais – Bastian Baker met le feu au chapiteau À Genève, le Cirque Knie a retrouvé son public avec bonheur. Des numéros à couper le souffle et une vedette très à l’aise. Philippe Muri

Bastian Baker n ’a laiss é personne indifférent dans une foule enthousiaste. MAGALI GIRARDIN

«C’est la première en Romandie. Allez, faites du bruit!» Au quart de tour, le public présent vendredi soir sous le chapiteau du Cirque Knie répond à l’injonction lancée par Bastian Baker. Cris de joie, pieds qui martèlent le sol, applaudissements à tout rompre: le chanteur vaudois ne laisse personne indifférent dans une foule enthousiaste. Vedette d’un spectacle très dynamique mais pas dénué de tendresse, la star fait valoir son sens du show. En veste chamarrée ou en blouson de cuir, romantique ou rock, l’auteur-compositeur-interprète âgé de 30 ans s’y entend pour se mettre les gens dans la poche. Sourire Colgate, il commence pied au plancher, avec un tube aux paroles de circonstance: «Here we go, ooh/Never lose, let’s start the show». Le temps de dire «Bonsoir Genève!» et l’ambiance est assurée. Chaude, l’ambiance.