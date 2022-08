Première genevoise du cirque Knie – Bastian Baker tient les rênes d’un show lumineux Avec les membres de la jeune génération Knie, le chanteur vaudois brille en showman au cours d’un spectacle très rythmé et savamment éclairé.

Philippe Muri

Le grand final du Cirque Knie à Genève. Au côté de Bastian Baker, au premier plan, Chanel Knie et son petit frère Maycol junior. FRANK MENTHA

«Here we go, let’s start the show!» Sous le chapiteau Knie dressé sur la plaine de Plainpalais, Bastian Baker démarre pied au plancher, en musique et en anglais. Pas besoin de maîtriser la langue de Shakespeare pour comprendre que le refrain entonné par le chanteur vaudois - tiré d’un de ses tubes - annonce une soirée chaud bouillante. Deux heures et demie, entracte compris, d’un spectacle très rythmé, sans temps mort, où les rires provoqués par le duo de clown Full House se mêlent aux cavalcades de la jeune génération Knie et aux frissons provoqués par d’audacieux acrobates, voire des motards déjantés.