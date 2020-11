Une websérie dystopique – «Bâtards», une satire sur le monde des apparences De jeunes orphelins passent un concours d’une téléréalité pour se faire adopter par des riches. Un mélange de genres réussi à voir dès le 22 novembre. Adrien Kuenzy

De gauche à droite, les bâtards: Mila (Sasha Gravat Harsh), Dylan (Esteban Sicilia), Harmonie (Maïmouna Kone) et Rocky (Maoro Maquart). RTS/Box Productions

Dans l’univers dystopique de la nouvelle websérie romande «Bâtards», des milliers d’enfants sont abandonnés aux abords des villes, sales, affamés. Pour s’en sortir, certains participent à une téléréalité dans laquelle le gagnant sera adopté par un couple de célébrités. Sur le plateau, le combat est acharné entre les 20 candidats, jusqu’à la sélection des quatre finalistes. À ce stade, l’enjeu est de taille: Mila, Dylan, Harmonie et Rocky passent des épreuves où il faut être enterrés vivants, tout en prêtant leur image à des spots publicitaires.

Le diktat de l’audience

Rémi, le réalisateur (Vincent Veillon, machiavélique), gère le studio et gave le spectateur des émotions promises. Sa fille, Marion, est la présentatrice vedette, passant du français à l’anglais avec l’aisance d’une ado biberonnée aux séries états-uniennes. Mais lorsque Mila se révolte et prend Rocky en otage, Rémi en profite pour faire grimper l’audience, jusqu’au dénouement.

«Le réalisateur, incarné par Vincent Veillon, gère le studio et gave le spectateur des émotions promises.»

C’est la troisième fois que le NIFFF et la RTS lancent le projet «Fantastic Web Contest» au service des nouveaux formats. Les deux derniers lauréats Malou Briand et Raphaël Meyer ont dû concevoir une histoire en six épisodes de quelques minutes. Pas facile de brosser un sujet dense dans ces conditions; le résultat force pourtant le respect. Nés au début des années 90, les cinéastes ont baigné dans l’essor de la téléréalité: «Loft Story», «Star Academy», etc.

Culte de la personnalité

«Bâtards» allie ainsi habilement les codes des premières émissions (générique ultrakitsch, étalonnage aux couleurs d’une plage hawaïenne et plans de situation filmés au drone) et les jeux de pouvoir qui gangrènent la Toile aujourd’hui – où la valeur d’une personne se compte à son nombre de followers. Il en ressort un bel objet dont l’esthétique hybride, assumée, révèle toutes les facettes des personnages. En dehors de l’émission, le cadrage serré et à l’épaule du film d’auteur porte un jeu réaliste; les jeunes sont touchants quand ils hésitent à tout quitter, lors de moments suspendus. De l’autre côté, à l’antenne, l’image filtrée est au service du culte de la personnalité et des affirmations narcissiques des ados désirant la gloire. Et ça fait peur.