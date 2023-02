Bise tempétueuse – Bateaux, trains et automobiles ont été impactés par la tempête Alors que la situation météo se normalise, les déplacements en transports publics et privés étaient toujours entravés à la mi-journée, ce lundi. Frédéric Ravussin

De violentes rafales ont balayé le Léman et ses rives dimanche. PATRICK MARTIN

La forte houle qui a secoué le Léman dimanche s’est quelque peu calmée ce lundi, sous l’effet d’une bise dont le souffle s’est sensiblement atténué en cours de matinée. Néanmoins, la ligne N3 de la Compagnie générale de navigation (CGN) qui relie Nyon et Yvoire, en Haute-Savoie, était encore suspendue ce matin.

Elle l’était déjà dimanche, tout comme la N1 Lausanne – Évian et la N2 Lausanne – Thonon. Moins exposées à la bise, ces deux lignes ont pu être rétablies dès ce lundi matin. Le risque d’annulation de courses n’était toutefois pas totalement écarté.

Arbres couchés

Sur le réseau routier vaudois également, la situation tendait vers une normalisation générale ce lundi, même si la police cantonale – sollicitée à 200 reprises dimanche en raison d’événements dus à la météo – n’excluait pas que des objets – panneaux de signalisation, barrières de chantier et autres branches d’arbres – encombrent encore la chaussée çà et là. Dimanche soir, deux routes du côté de Lutry et de Froideville avaient ainsi dû être fermées à la circulation. À l’échelle du canton, les pompiers ont dû intervenir pas moins de 230 fois.

Dans différentes localités, les rues étaient jonchées d’objets divers. À commencer par des tuiles tombées des toits. C’était notamment le cas au centre-ville d’Yverdon. L’accès à une des trois rues piétonnes était du reste fermé, alors que des rubalises ont été disposées pour définir un périmètre de sécurité autour du château.

Dans le chef-lieu nord-vaudois, une dizaine d’arbres ont également cédé sous la force du vent. Dimanche soir, la rue Saint-Georges était ainsi barrée par un conifère, alors qu’un autre s’était effondré dans le parc du Castrum. À Lausanne, la chute d’un arbre a abîmé un pylône électrique et des câbles sur le chemin de la Cigale, alors que dans le secteur du bois de Sauvabelin, la circulation a été coupée dans la nuit de dimanche à lundi, un arbre gisant sur la chaussée.

À Yverdon-les-Bains, une dizaine d’arbres ont cédé sous les coups de boutoir de la bise. FREDERIC RAVUSSIN

Ligne de train coupée

Le réseau ferroviaire n’a pas non plus été épargné, principalement dans le nord du canton. Les CFF ont ainsi annoncé que l’ensemble des trains de la ligne S4 entre Le Brassus et Le Day (Vallorbe) étaient supprimés ce lundi matin. Les intempéries ont causé des avaries sur le réseau électrique. Un service de bus de substitution a été mis en place.

La ligne Yverdon – Sainte-Croix était également perturbée dimanche en fin de soirée pour les mêmes raisons. Résolu en début de matinée dimanche, le problème a néanmoins empêché le départ des deux premières courses de la journée. Une autre ligne exploitée par la société Travys était à l’arrêt ce lundi. Ce sont toutefois des travaux liés à un problème technique indépendants des conditions météo qui imposent aux usagers de l’Orbe-Chavornay de monter dans des bus, jusqu’au 3 mars y compris.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.