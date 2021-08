[27/42] À Vaud l’eau - Bateaux, wagons, voitures, avions… le Léman recèle bien des curiosités

Où trouver des infos? Afficher plus

La mine d’or pour tout ce qui concerne les épaves du Léman, c’est le site de Gilbert Paillex, qui a exploré les fonds lacustres avec ses sous-marins (www.sub-rec.ch) et son Registre des épaves subaquatiques et historiques de Suisse (swiss-sub-reg.ch). Mais pour se concentrer sur les épaves accessibles aux plongeurs, les magasins spécialisés et les écoles de plongée donnent de nombreuses informations pratiques. Du côté suisse, on trouve par exemple plongee.ch. Et du côté français, il y a, parmi d’autres, leman-explorer.com. Plusieurs ouvrages existent aussi, comme le «Guide des sites de plongée» de Christophe Cotting, disponible en librairie et sur internet.