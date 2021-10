Concerts à Genève – Batida invite les Young Gods à faire trembler le Vélodrome L’ensemble genevois de musique contemporaine fête une décennie de turbulences sonores en très bonnes compagnie. A suivre vendredi, samedi et dimanche. Fabrice Gottraux

L’Ensemble Batida, formation genevoise contemporaine. MEHDI BENKLER

Ferveur et tremblements. Dans l’éboulement continu des notes sauvages, on perçoit des bruits, des vagues, des sons qui grouillent, les percussions hoquetant, un orgue entêtant. Devinez-vous cette odeur de mazout? Ou est-ce l’encens capiteux d’une chapelle antique?

Que n’a-t-on dit de Batida, formidable ensemble genevois d’obédience contemporaine, baignant corps et âme dans la musique indépendante, l’expérimental débridé! Alexandra Bellon, Viva Sanchez Reinoso Morand, Jeanne Larrouturou, Anne Briset et Raphaël Krajka n’en finissent plus de déjouer les pronostics, refaisant le répertoire à leur guise, cette fois «In C» de Terry Riley, pièce fondatrice en 1964 du minimalisme américain. Explosant par ailleurs les codes du rock alternatif, ainsi de cette nouvelle composition maison, «HYDR-X». Deux éléments subtils à découvrir sur un dernier disque. Deux pièces magmatiques soumises à l’exercice du concert ce week-end à La Jonction.

Musique format cosmique

Ça se passera rue du Vélodrome, en plein air, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre. Ce sera un anniversaire: une décennie d’existence pour Batida, dix ans plus une année en vérité - effet retard du Covid 19.

Batida a mis les petits plats dans les grands, taille cosmos, pour inviter quelques figures éclatantes de la scène locale. Pardon pour les Young Gods, qui sont historiquement de Fribourg, mais vivent au bout du lac. Les «Gods» et Batida joindront leur force pour tailler un costard géant au Riley mentionné plus haut. À suivre ce vendredi à 20 h 30, en plein air sur l’esplanade du Vélodrome.

Organisée en forme de mini-festival, la fête à Batida se poursuit samedi avec notamment une conférence sur la lutherie expérimentale, ici le Français Léo Maurel, également un set live du Hollandais Rutger Zuydervelt, alias Machinefabriek. Troisième et dernier volet dimanche, avec une installation participative ouverte au public. Des surprises en perspective. Du son qui décoiffe, quoi qu’il en soit.

