Bâtiment emblématique – Que va faire UBS du siège de Credit Suisse à la Paradeplatz? Les spéculations vont bon train sur le sort du joyau architectural de la banque déchue. UBS en fera-t-elle son nouveau siège ou s’en séparera-t-elle? Gabriel Sassoon - Zurich

Le siège de Credit Suisse trône au cœur de Zurich, sur l’iconique Paradeplatz, depuis plus d’un siècle. URS JAUDAS

Qu’adviendra-t-il du bâtiment emblématique de la place financière suisse? À la Paradeplatz, on ne voit que lui. Longtemps, le siège de Credit Suisse a fait la fierté de la grande banque, éclipsant les plus discrets locaux d’UBS, situés de l’autre côté du trottoir. Mais ça, c’était avant le tremblement de terre de mars dernier et de son rachat par sa rivale aux trois clés.