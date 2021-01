Derby des extrêmes en SB League – «Battre les Lions, ce serait aussi un tremblement de terre» Nyon s’attaque au leader, ce samedi au Pommier (17 h 30). Un peu comme Sheffield, tombeur de Manchester United en Premier League de foot! La comparaison fait réagir Alain Attalah. Pascal Bornand

Face aux Lions de Genève et à Mikaël Maruotto, Nyon se battra avec sa vaillance habituelle, celle qui fait la fierté de son coach Alain Attalah. Pierre Albouy

Les Lions de Genève opposés à Nyon Basket, c’est le derby des extrêmes. Une fable de La Fontaine revisitée. «Le combat de David contre Goliath», ajoute William van Rooij, le capitaine nyonnais, histoire de renforcer les contraires. Entre le leader (une seule défaite) et la lanterne rouge (un seul succès), il y a, il est vrai, un monde de différences que le score du match aller (91-49) a déjà établi. Deux mois plus tard, l’équipe d’Alain Attalah peut-elle défier l’impossible et battre son immense rival régional? La question semble à la fois extravagante et absurde. Si l’on ose la poser, c’est que Sheffield United, cancre de Premier League, vient de terrasser Manchester United, de retour au premier plan. Là aussi, le ballon est rond.