Tennis – Battu à Bastad, Stan Wawrinka continue de courir après le temps Encore en quête de rythme, le Vaudois de 37 ans s’est incliné dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Bastad (Suède) contre l’Espagnol Pablo Careño Busta (ATP 18), 5-7, 4-6.

Stan Wawrinka en est à huit défaites en dix matches depuis son retour à la compétition, fin mars. AFP

On le savait, et Stan Wawrinka en était le premier conscient: il lui faudrait du temps pour retrouver ne serait-ce qu’une partie de son niveau d’antan. Le Vaudois, éloigné du circuit pendant un an à cause de son pied gauche diminué, continue d’engranger du rythme, mais les résultats ne décollent pas encore. Ce lundi, il a été éliminé pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Bastad (Suède), disputé sur terre battue, par Pablo Carreño Busta (5-7, 4-6). L’Espagnol, 18e au classement ATP, rebondit après trois défaites consécutives. Il signe du même coup son premier succès contre «Stan The Man» après quatre affrontements, même si le dernier en date remontait à 2017, une époque où le Suisse occupait la troisième place mondiale.

Si l’issue du match ne lui a pas souri, Wawrinka a montré quelques signes encourageants face à l’un des meilleurs joueurs du circuit. Solide sur son service en début de rencontre, il a distribué quelques coups droits foudroyants dont il a le secret et a longtemps fait jeu égal avec son adversaire, avant d’être breaké à 5-5. Derrière, Carreño Busta n’a pas craqué et s’est adjugé le premier set.

De nouveau breaké à 2-2 dans la deuxième manche, le Vaudois a couru après le score sans jamais abdiquer. Mais il s’est rendu coupable de nombreuses fautes directes, une fois de plus, preuve qu’il est toujours à la recherche de sensations et d’une forme physique optimale. En face, l’Espagnol a tenu sa mise en jeu jusqu’au bout et a conclu l’affaire dès sa première balle de match.

Désormais, Wawrinka - 290e dans la hiérarchie mondiale - en est à huit défaites pour deux victoires en dix matches depuis son retour à la compétition, fin mars. L’important est ailleurs: plus qu’un palmarès, il y a un athlète à reconstruire. Cette issue, incertaine, n’arrivera pas tout de suite.

Marc-Andrea Hüsler se sort des qualififactions Afficher plus Marc-Andrea Hüsler (ATP 108) s'est qualifié lundi pour le tableau principal du tournoi ATP 250 de Bastad. Sur la terre battue suédoise, le Zurichois de 26 ans a dominé en trois sets l'Italien Fabio Fognini (ATP 64), tête de série No 1 de ces qualifications. Score final: 7-5, 5-7, 6-4 au terme d'un duel qui a duré 2h16.

