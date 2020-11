Meurtre d’un Noir à Porto Alegre – Battu à mort, Joao Alberto est devenu le George Floyd brésilien Le drame intervient dans un contexte très difficile pour le Brésil, le pays qui a été le dernier à abolir l'esclavage. Michel Audetat

Jair Bolsonaro a d’abord réagi sur Twitter puis il est revenu sur le sujet le lendemain, samedi 21 novembre, dans son discours au sommet virtuel du G20. AFP 1 / 1

L’enterrement a eu lieu samedi 21 novembre, à Porto Alegre (sud du Brésil). Battu à mort l’avant-veille par deux agents de sécurité d’un supermarché Carrefour, Joao Alberto a été inhumé dans un climat d’émotion intense. Roué de coups par deux hommes blancs et mort d’asphyxie selon la police, cet homme noir de 40 ans est devenu une sorte de George Floyd brésilien: le symbole d’un racisme souvent virulent dans un pays où les Noirs et les métis représentent plus de la moitié des 212 millions d’habitants (46% de Blancs).