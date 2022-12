Hockey sur glace – Battu, Lausanne est passé par toutes les émotions Privés de neuf éléments, les Lions ont galvaudé un double avantage et un retour au score inespéré vendredi soir à Rapperswil pour finalement s’incliner (5-4). Chris Geiger

Daniel Audette (à gauche) poursuivi par David Aebischer. Keystone

Les déplacements à Rapperswil tournent décidément au calvaire pour Lausanne cette saison. Après l’humiliation du 1er novembre dernier (défaite 7-4 après avoir mené 1-4), la formation vaudoise a subi une nouvelle déconvenue vendredi soir sur la glace saint-galloise. Elle a, cette fois, laissé filer une avance de deux buts puis galvaudé un retour inespéré au score pour concéder un nouveau revers (5-4), son 18e déjà cette saison.

Les Lions – qui ont vu Heldner, Emmerton (blessés), Sidler et Bozon (malades) s’ajouter à leur longue liste d’absents – se sont quelque peu sabordés face aux Lakers en se montrant encore une fois indisciplinés. Albrecht (20e, 1-2) et Aebischer (28e, 2-2) ont parfaitement exploité les pénalités plus qu’évitables sifflées à l’encontre de Pedretti et de l’incorrigible Kenins pour relancer les actions de leur équipe. Puis Moy (58e, 5-4), à nouveau en supériorité numérique, a puni des Vaudois qui venaient à peine de recoller à la marque.

Faux espoir de prolongation

Cette nouvelle défaite est d’autant plus regrettable et frustrante que le LHC avait réussi une bonne entame de match face à des Saint-Gallois qui n'alignaient que quatre étrangers (première présence de Jordan, absences de Djuse, Cervenka, Jensen) et qu'il avait montré du caractère pour égaliser grâce à Audette (57e, 4-4). Dans une fin de match complètement débridée, les Vaudois ont même pensé arracher la prolongation à cinq secondes de la sirène finale, mais les arbitres ont signalé une faute de Pannik sur Nyffeler.

Lausanne, qui accueille Zurich samedi soir (19h45) à la Vaudoise aréna, va-t-il être en mesure de se relever de pareil coup du sort face au finaliste des derniers play-off? S'ils entendent réussir un petit exploit devant leur public, les Lions vont devoir afficher le même visage que lors des premier et dernier tiers. À savoir celui d'une équipe plutôt en place derrière et capable de plusieurs belles combinaisons en zone offensive. Le retour de Punnenovs en lieu et place d'un Stephan titularisé pour la première fois depuis le 27 septembre pourrait grandement aider.

Rapperswil - Lausanne 5-4 (1-2 3-0 2-2) Afficher plus St. Galler Kantonalbank Arena, 4335 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Piechaczek; Cattaneo, Duc. Buts: 11e Genazzi (Salomäki) 0-1, 13e Fuchs (Riat, Sekac) 0-2, 20e Albrecht (Moy, Schroeder / 5c4) 1-2, 28e Aebischer (Wetter / 5c4) 2-2, 29e Cajka (Forrer, Baragano) 3-2, 38e Wetter (Schroeder) 4-2, 54e Kovacs (Panik) 4-3, 57e Audette 4-4, 58e Moy (Wick / 5c4) 5-4. Rapperswil: Nyffeler (36e Meyer, 37e Nyffeler); Vouardoux, Profico; Noreau, Jordan; Baragano, Sataric; Aebischer, Maier; Brüschweiler, Albrecht, Lammer; Moy, Schroeder, Wetter; Eggenberger, Rowe, Cajka; Wick, Dünner, Forrer. Entraîneur: Stefan Hedlund. Lausanne: Stephan; Gernat, Frick; Jelovac, Genazzi; Holdener, Marti; Chamorel; Kovacs, Salomäki, Panik; Hügli, Audette, Kenins; Riat, Fuchs, Sekac; Bougro, Almond, Pedretti. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 1 x 2’ contre Rapperswil; 6 x 2’ contre Lausanne. Notes: Rapperswil sans Djuse, Cervenka, Elsener, Jensen (blessés), Zangger (surnuméraire), ni Bircher (Swiss League). Lausanne sans Glauser, Heldner, Jäger, Krakauskas, Maillard, Raffl, Emmerton (blessés), Sidler, ni Bozon (malades). 13e temps-mort pris par Rapperswil, 59e temps-mort pris par Lausanne. Lausanne sans gardien de 58’10 à 59’55.

