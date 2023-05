Football – Battu par Thoune, Yverdon laisse passer un premier joker Malgré une belle réaction en fin de match, les Nord-Vaudoises se sont inclinées 2-1 contre les Bernoises lors du premier match du tour de promotion-relégation. Sion a, lui, subi la loi de Rapperswil (3-0). Florian Paccaud Yverdon

Noémie Pottier et les Nord-Vaudoises n’ont pas réussi à renverser Thoune. PAC

Yverdon a perdu la première des six batailles qu’il doit mener pour rester dans l’élite. Samedi au Stade municipal, les Nord-Vaudoises se sont inclinées 1-2 face à Thoune et entament mal le tour de promotion-relégation entre les deux cancres de Super League et les deux meilleures équipes de LNB candidates à la promotion (Zurich M21, premier du classement, ne peut pas monter puisque le FCZ a déjà une équipe en Women’s Super League). «Je suis content et déçu en même temps, a relevé l’entraîneur Micael Dias. Content car nous avons développé un meilleur fond de jeu que l’adversaire. Mais déçu car notre travail n’a pas été récompensé.»

Face aux Bernoises, contre qui elles avaient sauvé leur peau lors du dernier match des barrages le printemps dernier, les Yverdonnoises ont concédé les premières occasions, offrant à Gilliane Roch l’occasion de faire étalage de tout son talent. La gardienne de 18 ans a d’abord repoussé une frappe de Jolanda Thomann qui prenait le chemin de la lucarne (2e), avant de sortir le grand jeu sur une tête de la No 17 bernoise (10e). Stefanie Kipf (18e) et Thomann, joueuse la plus en vue de la rencontre (21e), ont à nouveau tenté de mettre en échec la portière nord-vaudoise, sans succès.

«Notre force mentale est un de nos principaux atouts. On doit se battre là-dessus» Micael Dias, entraîneur d’Yverdon

À l’aise avec ses mains, Roch l’est peut-être un peu moins avec ses pieds. Juste avant la pause, sur une passe en retrait, elle a manqué son amorti, permettant à Saffira Guinand d’ouvrir le score dans le but vide (45e+4). Un dénouement cruel pour la jeune Vaudoise, qui avait maintenu son équipe dans le match jusqu’ici.

Une erreur de plus pour YS, qui n’en a que trop fait les frais cette saison, prétéritant ses efforts et bonnes intentions. «Ces erreurs, elles arrivent car nous sommes joueurs, a expliqué le coach d’Yverdon. On essaie de ressortir proprement et produire du jeu.» Comme au retour des vestiaires où une perte de balle de Chloé Le Franc à mi-terrain a permis à Thomann de prendre sa revanche sur la gardienne yverdonnoise d’une frappe sèche (47e). Menées de deux longueurs, les joueuses locales n’ont pourtant pas baissé les bras. «Notre force mentale est un de nos principaux atouts, explique le coach d’YS. On doit se battre là-dessus.»

Micael Dias était fier de la manière dont ses protégées ont appliqué ses consignes. PAC

Sion perd à Rapperswil

Offensivement, la moins bonne attaque de Super League (4 buts en 18 matches) a toutefois eu beaucoup de peine à mettre à contribution Janine Teuscher. La première grosse occasion est survenue après une mauvaise relance de la défense des visiteuses, qui a permis à Ana Jesic de se présenter seule face à la gardienne bernoise (65e). Mais l’attaquante a perdu son duel.

Sa remplaçante a eu plus de réussite. Entrée quelques minutes auparavant, Tanja Bodenmann a inscrit le but de l’espoir en devançant de la tête Teuscher (73e). Dans une fin de match où les Yverdonnoises ont tout donné pour arracher le nul, Valentine Rahm (76e) et Karen Martin (81e) n’ont pas vu leurs tentatives couronnées de succès. «Il nous a manqué ce petit truc en plus pour marquer plus de buts, a regretté l’entraîneur yverdonnois. Mais ce n’est pas notre défaite qui doit être mise en avant, mais tous les éléments positifs.»

Le weed-end prochain, les Nord-Vaudoises se déplaceront à Rapperswil, «On a laissé passer un premier joker. Il faut bien travailler cette semaine pour aller faire des points là-bas. Il y a 3 semaines, on avait fait 0-0 ici contre cet adversaire, malgré une nette domination.» Les Saint-Galloises aborderont ce duel l’esprit serein, après leur victoire 3-0 contre Sion.

Yverdon - Thoune 1-2 (0-1) Afficher plus Stade municipal, Yverdon. Buts: 45e+4 Guinand 0-1. 47e Thomann 0-2. 73e Bodenmann 1-2. Yverdon: Yverdon: Roch; Girardin, Zeller, Pajovic, Martin; Dumas (69e Rahm); Grande (69e von Dach), Da Costa (69e Savoie), Le Franc, Pottier; Jesic (68e T. Bodenmann). Entraîneur: Micael Dias. Thoune: Teuscher; Guinand (81e Brazzale), Frey, Schwendimann, Schneider; Burkhart (81e Suter); Batschelet (35e S. Bodenmann), Minnig (66e Imhof), Gerber, Thomann; Kipf. Entraîneur: Adrijan Bat.

