Football – Battue par l’Italie, la Suisse s’est réveillée trop tard Une première mi-temps horrible, une seconde qui leur permet d’espérer des jours meilleurs: les espoirs suisses sont tombés, dimanche, face aux Italiens (2-3). Leur avenir se jouera mercredi face à la France. Florian Vaney Cluj, Roumanie

Zeki Amdouni a inscrit le 2e but de la Suisse face à l’Italie. Mais le réveil des Rougets a été trop tardif. Ils se sont inclinés 2-3. keystone-sda.ch

Il a fallu trois secondes, littéralement, à l’équipe de Suisse M21, dimanche, pour montrer qu’elle se voulait animée d’autres ambitions que lors de sa victoire poussive en ouverture d’Euro face à la Norvège. Trois secondes, c’est le temps dont a eu besoin Fabian Rieder pour se ruer au pressing de l’Italie et inciter ses partenaires à en faire de même. Cinq minutes de plus ont suffi pour démontrer que l’approche, bien trop fragile, n’était toujours pas la bonne. L’équipe nationale s’était fait transpercer une première fois. Deux autres allaient suivre avant la pause (0-3). La Suisse ne s’en remettrait pas.

Mais tout de même, quitte à disputer un Euro espoirs, Patrick Rahmen et ses hommes ont fini par se dire qu’il serait dommage de le traverser sans croire un tant soit peu en leur valeur. Alors est née la seconde période. La première s’était apparentée à un musée des horreurs? La suivante allait enfin confirmer que cette équipe de Suisse n’a pas de talent que sur le papier.

Des changements qui ont porté leurs fruits

Lewin Blum (qui a offert le 0-3 à l’Italie) est sorti, Ardon Jashari s’est transformé en latéral, Dan Ndoye en attaquant de pointe: tout cela ressemblait à un étonnant baroud d’honneur, et ça a fonctionné. Kastriot Imeri, qui fait décidément un leader exemplaire à cette formation, a réduit le score dès la 47e, d’un nouveau maître tir. Dans la foulée, Zeki Amdouni gratifiait les 4300 spectateurs de la Cluj Arena d’un numéro parfait pour le 2-3.

Le plus étrange, c’est sans doute de se dire que les Helvètes peuvent nourrir des regrets d’une partie qu’ils perdaient 0-3. Notamment celui de la 74e minute, lorsque Darian Males s’est présenté seul face au gardien et a trop levé son ballon. Le bon côté veut que la Suisse s’est ouverte des options et des espoirs grâce à sa seconde période. Le mauvais côté rappelle qu’elle devra très vraisemblablement réaliser un exploit face à la France, mercredi, pour ne pas sortir du tournoi.



