Patrimoine à découvrir – Baulmes demande du soutien pour son sentier forestier pour tous La Commune met sur pied deux journées de chantier participatif pour la réalisation d’un chemin accessible aux personnes à mobilité réduite. Frédéric Ravussin

Le sentier doit s’étendre sur 1,2 kilomètre. Une portion de 200 mètres a déjà été réalisée. PATRICK MARTIN

Récompensées par le Prix de la Fondation Binding en 2015, les forêts de Baulmes sont remarquables. La Commune aimerait que ce patrimoine vivant – qui compte des arbres plusieurs fois centenaires – puisse profiter à tous. Y compris aux personnes à mobilité réduite pour qui ce milieu vivifiant est habituellement inaccessible.

C’est dans cette optique qu’elle a, avec l’association Handicap et Nature, commencé la construction d’un sentier adapté aux fauteuils et lits roulants dans le bois de Feurtille. Grâce aux employés communaux, à la Protection civile et à la Fédération vaudoise de probation, 200 mètres de ce parcours de 1,2 kilomètre ont déjà été réalisés.

Pour poursuivre la concrétisation de ce cheminement qui sera agrémenté de postes d’observation et de découverte sensorielle, les autorités invitent la population à venir mettre la main à la pâte. Un chantier participatif est ainsi mis sur pied les 24 et 25 septembre de 9 h à 17 h. Un don financier (par tranche de 250 francs, à l’Association Handicap et Nature) est aussi possible pour soutenir ce projet dont l’inauguration est prévue au printemps prochain.

À Suchy aussi

Le 10 septembre, la commune de Suchy a inauguré un ouvrage similaire. Elle a en effet profité des travaux nécessaires à apporter le long de son parcours d’accueil en forêt pour l’adapter, avec du bois local. Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais profiter du sentier, mais aussi des plateformes d’observation qui le jalonnent.

