Reprise de la Promotion League – Bavois a plié, comme son grillage publicitaire

Muamer Zeneli est de retour à Bavois, où il a déjà connu tant de succès. Jean-Luc Auboeuf

En y ajoutant une bâche «On va vous plier», le FC Bavois aurait presque pu faire passer les dégâts pour un avertissement volontaire à l’attention d’Étoile Carouge. Alors sans doute les Genevois auraient vraiment compris qu’ils avaient posé le pied en terre hostile. Sauf que le club nord-vaudois n’a jamais cherché à camoufler la vérité. «C’est le vent, durant la nuit. Il souffle souvent plus fort qu’ailleurs dans la Plaine de l’Orbe…», détaille-t-on à l’entrée en pointant du doigt ce qui saute aux yeux: le grillage qui sert à accrocher les publicités, haut de plusieurs mètres et situé derrière un but, est tombé dans la tempête. Le phénomène (voir ci-dessous) fait froid dans le dos.

L’autre tornade qui est passée samedi pour la reprise de Promotion League, donc, c’est Carouge. À une autre époque, pas si lointaine, Bavois se serait régalé de son terrain miné par les mottes à cette période de l’année. Sa version actuelle, elle, préfère avoir le pied sur le ballon et construire ses actions depuis l’arrière. C’est tout en son honneur. Mais cela a fait les affaires des Stelliens, au moins aussi combatifs et emmenés par un entraîneur, Thierry Cotting, qui n’a pas laissé une seconde de répit à ses hommes. Cela lui a valu quelques moqueries sympathiques de la facétieuse tribune locale. Reste qu’à la fin, c’est bien lui qui est reparti avec les trois points.

La moyenne pour chacun, sans plus

Son homologue, Bekim Uka, dira qu’il aurait mis la note de 5/10 à chacun de ses joueurs. C’est un assez bon résumé d’un match qui s’est décidé autour des duels et d’un penalty, transformé d’une Panenka par Loris Mettler (65e).

Difficile d’estimer si Muamer Zeneli échappe à la note parfaitement moyenne. Mais pour sûr, tous les regards étaient braqués sur celui qui a participé à faire de Bavois un club reconnu en troisième division, avant de partir tenter sa chance à Yverdon, puis Echallens. Le Kosovar est de retour et ça se voit: il connaît la maison et ce terrain si particulier. En fait, il est réapparu comme s’il n’était jamais parti. De la voix, quelques jolis gestes, une assurance réelle et un lourd tacle glissé qui ne pouvait que lui valoir un jaune. Muamer Zeneli tel qu’on le connaît, et qu’on se réjouit de revoir dans des conditions plus stables.

Axel Danner est pleinement de retour au jeu après une longue blessure. Jean-Luc Auboeuf

Quoi qu’il en soit, la tête du latéral gauche n’a pas suffisamment dépassé pour que son équipe ne coupe à la défaite. Les Bavoisans ont douze matches pour éviter un tour de relégation qui pourrait s’avérer dangereux ou un tour entre les équipes 7 à 12 sans intérêt sans doute encore pire. Les dernières saisons ont prouvé que le FCB n’était pas du genre à se battre et faire semblant dans des matches sans enjeu. Ne reste qu’à accrocher le top 6. Faisable.

