Mardi Promo – Bavois: de l’expérience, du renouveau et des points Retour sur le week-end des clubs vaudois de Promotion League. Florian Vaney

Arnaud Bühler fait partie des tauliers du FC Bavois. Jean-Luc Auboeuf

Plus les années passent et moins les leaders sont nombreux à Bavois. Ce qui veut dire, aussi, que leur rôle est chaque saison un peu plus important. Une responsabilité qui n’a pas l’air de gêner les Nezir Kurtic, Arnaud Bühler et autre Robin Enrico, qui prennent ce rôle très à cœur. Non content de se montrer irréprochable, on a d’ailleurs beaucoup entendu le premier samedi contre Black Stars à l’heure de guider la «nouvelle vague», fraîchement arrivée aux Peupliers. Le FCB est d’ailleurs convaincu de posséder le meilleur effectif de son histoire. Et ce n’est pas le très prometteur demi Nathan Jaton qui nous fera penser le contraire. Ni les résultats, Bavois ayant fait main basse sur ses deux premiers matches.

Yverdon Sport en balade

Bavois n’est pas le club qui attire le plus de spectateurs dans le canton, mais une belle brochette de curieux est venue profiter du soleil des Peupliers samedi. À commencer par… les joueurs d’Yverdon Sport. La Cité thermale ne se trouve qu’à dix minutes, YS était privé de match: il n’en fallait pas plus pour qu’une dizaine d’Yverdonnois gagnent les abords du terrain du rival. Au regard des autres résultats, Yverdon n’a en tout cas pas trop souffert de son match renvoyé contre Köniz. Histoire de garder la forme, Muamer Zeneli est même allé marquer avec la «deux» en soirée.

Nyon veut éviter de faire «une Zurich»

Entraîneurs du Stade Nyonnais et du FC Zurich, Anthony Braizat et Ludovic Magnin se connaissent bien. Si bien que l’ex-international n’a pas manqué de prévenir son homologue. «Il m’a dit que j’allais voir ce que c’était, le Covid. Qu’eux ont perdu sept fois de suite.» Avec deux points en trois parties, le bilan nyonnais n’est pas aussi catastrophique. Mais loin de correspondre aux attentes d’une équipe impressionnante. «Dix jours de quarantaine, une délocalisation entre Gland et Prangins, des derniers arrivés en manque de rythme: on n’a pas été gâtés», grince Anthony Braizat. La montée en puissance promet.