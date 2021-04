Promotion League – Bavois, l’art de se confondre parmi les grands Les Bavoisans sont qualifiés pour le tour de promotion de Promotion League. De quoi jouer encore un peu avec leur plafond de verre. Florian Vaney

Gabriel Lado

Ils étaient 100 spectateurs. Pas un de plus. Mais sans doute les 100 plus fidèles. Que des têtes connues, des habitués des Peupliers. 100 amoureux du FC Bavois venus fêter une prouesse: celle de s’être qualifié pour le tour final de promotion de Promotion League, à côté des Yverdon, Rapperswil et autre Carouge. Que des villes bien plus importantes que ce petit village du Nord vaudois, que des clubs à l’histoire autrement mieux garnie que celle du FC Bavois. Oui mais voilà, les Bavoisans se plaisent à s’y confondre parmi les grands.

«Si on fait tout ça, c’est pour ces gens. Tous ceux qui se donnent rendez-vous ici chaque week-end, tous ceux qui prennent de leur temps pour nous permettre d’exister», a soufflé avec pas mal d’émotion le président Jean-Michel Viquerat. «Faire tout ça», ça signifie permettre au miracle de perdurer. «Parce que je l’ai toujours dit: Bavois n’est pas à sa place en Promotion League.» Alors parmi les huit meilleurs de la division…

Bellinzone, dix heures de car pour un 0-0 sous la pluie

Et pourtant, mercredi soir pour son dernier match du premier tour, Bavois a longtemps tourné autour d’un autre club qui compte dans le paysage suisse: l’AC Bellinzone (0-0). Les Tessinois n’ont plus grand-chose de la formation ambitieuse qu’elle a pu être, mais tout de même, voir les Nord-Vaudois leur donner le tournis durant une mi-temps (puis souffrir davantage ensuite, c’est vrai) avait quelque chose de captivant.

Au passage, si vous avez passé un triste mercredi, pensez à cet AC Bellinzone. Cinq heures de car, un match nul sans but sous la pluie, puis cinq nouvelles heures de car pour un retour à la maison au milieu de la nuit. On a connu journée plus palpitante.

Loin de ce sort déprimant, loin des scènes de liesse aussi, Bavois a continué son bonhomme de chemin, qui l’approche toujours un peu plus de son plafond de verre. Il a désormais sept matches pour tenter de forcer son identité. Celle d’un club avec un cœur gros comme ça, mais qui n’est pas du genre à se faire mal lorsqu’il n’y a pas d’enjeu. Parce qu’au fond, avec l’ascension quasi programmée d’Yverdon, ce tour de promotion n’est rien d’autre qu’une bataille de prestige. Avec un sucre: un ticket pour la prochaine Coupe de Suisse pour les trois équipes sur le podium. De quoi faire de l'œil à Bavois?

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.