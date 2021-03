Football – Bayern-PSG et Real-Liverpool en Ligue des champions Le tirage au sort des quarts de finale s’est déroulé vendredi et a accouché de deux gros chocs.

Prêts pour le remake de la finale 2020? AFP

Le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, défiera en quarts de finale le Paris SG pour une alléchante revanche de la finale 2020, selon le tirage au sort effectué vendredi, qui a aussi opposé le Real Madrid de Zinédine Zidane au Liverpool de Jürgen Klopp.

Comme on se retrouve! Quelques mois après la finale de Lisbonne remportée par le Bayern (1-0), Munichois et Parisiens s’affronteront à nouveau, cette fois en format aller-retour, pour le choc de ces quarts de finale programmés les 6-7 avril en Allemagne (aller) et les 13-14 avril en France (retour).

Un autre remake

Autres retrouvailles de marque: Real-Liverpool, l’affiche de la finale de l’édition 2018, la dernière des trois C1 de suite soulevées par Zidane à la tête des Merengues (3-1), face aux Reds de Klopp, vainqueurs de l’édition suivante en 2019.

Manchester City, l’un des épouvantails du tirage, a lui hérité de Dortmund et de son extraterrestre Erling Haaland, meilleur buteur de la C1 cette saison avec 10 buts, tandis que Chelsea affrontera la surprise Porto, tombeur de la Juventus Turin en quarts.

En demi-finale, le vainqueur du choc Bayern-PSG retrouvera celui du duel City-Borussia, avec un match aller prévu le 27 ou 28 avril et un match retour le 4 ou 5 mai. Quant à la finale, elle est programmée le samedi 29 mai à Istanbul.

