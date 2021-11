Match au sommet au Rocher – BBC Nyon rebondit dans la machine à remonter le temps Les joueurs de La Côte, 3es du championnat, défient ce samedi Massagno, coleader. Le coach, Stefan Ivanovic, et le président, Xavier Paredes, espèrent que le public du Rocher fasse la différence. Christian Maillard

Entraîneur de Nyon BBC, Stefan Ivanovic veut croire à un exploit ce samedi contre Massagno, KEYSTONE

On se croirait revenu quarante ans en arrière, à l’époque où BBC Nyon jouait le titre dans la cour des grands avec Vevey, Pully, Champel et Fribourg. Les joueurs de La Côte, victorieux samedi passé à Monthey en prolongation, sont désormais troisièmes du classement. Comme s’ils avaient rebondi dans la machine à remonter le temps, ils affrontent ce samedi Massagno au Rocher pour un match au sommet qui promet.

«Attention, tempère Stefan Ivanovic, le jeune coach des Vaudois. On est contents de notre début de saison, oui, mais ce n’est justement que le début de saison. On doit continuer à travailler et ne pas s’arrêter là.»