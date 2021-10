Festival lausannois – BDFIL licencie son directeur et veut un nouveau concept Le festival de BD et Dominique Radrizzani ne partageaient plus la même vision. Il y aura quelque chose en 2022-2023 mais on ne sait pas encore quoi. David Moginier

Dominique Radrizzani dans une des expositions de BDFIL au Romandie, ici en 2016. Vanessa Cardoso/24 heures

«Entre un comité de fondation et un directeur, c’est comme dans un couple. On voit d’abord tous les côtés avantageux et puis, un jour, les visions peuvent diverger.» Stéphane Montangero, président du conseil de fondation de BDFIL, explique ainsi la rupture annoncée ce jeudi avec le directeur du festival lausannois. Dominique Radrizzani l’a dirigé pendant sept ans avec beaucoup d’engagement. Mais l’historien de l’art l’avait annoncé quand il avait fait acte de candidature: il venait du monde muséal – en l’occurrence le Musée Jenish de Vevey – et il apportait une vision artistique au neuvième art.