Beach Volley – Martin Laciga est décédé à 48 ans Le Fribourgeois est parti mardi. Avec son frère Paul, ils ont été les pionniers de leur sport en Suisse.

Martin Laciga (à g.) et son frère Paul aux JO d’Athènes en 2004. AFP

Swiss Volley a eu la lourde tâche, vendredi, d’annoncer, en accord avec la famille, le décès de Martin Laciga. Le Fribourgeois, âgé de 48 ans, est parti le mardi 22 août. Selon le communiqué de la Fédération, les dernières semaines de Martin Laciga ont été marquées par une grave dépression aiguë. Les derniers mots du Fribourgeois: «Je voulais juste jouer et avoir du plaisir. Je n’avais plus de force pour ce combat.».

Avec son frère Paul, Martin est considéré comme l’un des pionniers du beach volley en Suisse. Dans sa carrière longue de 18 ans, les frères Laciga ont presque tout gagné, comme le rappelle Swiss Volley: Numéro 1 mondial en 1999, vice-champion du monde la même année, triple champion d’Europe, double vice-champion d’Europe, triple champion de Suisse, avec plusieurs classements dans le top 10 aux Jeux olympiques et élu sportif suisse de l’année 1999 par équipe, Martin Laciga a réalisé des performances légendaires pour le beach volley suisse. Les frères ont marqué la scène de 1995 à 2004. Martin a également connu le succès avec ses partenaires suivants, Markus Egger, Jan Schneider et Jefferson Bellaguarda.

Le Fribourgeois a mis un terme à sa carrière en 2013, mais a continué à s’engager pour son sport. Le Seelandais a ainsi été membre fondateur du BeachIN à Ins et a accompagné des événements internationaux de premier plan comme les Jeux olympiques ou les championnats du monde en tant que co-commentateur de la radio et de la télévision suisses SRF.

Dans le communiqué de la Fédé, le CEO, Philippe Saxer, a déclaré: «Je suis profondément bouleversé et attristé par cette nouvelle. Martin Laciga a laissé son empreinte en tant que joueur, entraîneur, mais surtout en tant que grand homme et a contribué de manière décisive au développement du beach volley. J’ai toujours apprécié sa grande volonté, son engagement et sa passion».

COMM/YDE

