Basket vaudois – Beamon quitte Nyon: «La situation n’était plus tenable»

Basketball – Beamon quitte Nyon: «La situation n’était plus tenable» Top scorer du BBC Nyon avec 20 points de moyenne, l’Américain George Beamon quitte le club de La Côte. Les explications du président, Xavier Paredes. Jérémy Santallo

George Beamon était arrivé fin août à Nyon. Il quitte déjà la Suisse. Facebook BBC Nyon

Il avait brillé par son absence, samedi, lors du revers du BBC Nyon face aux Lions de Genève (76-73). Blessé à l’épaule au début du mois, George Beamon n’était même pas venu encourager ses coéquipiers au Pommier. Il y avait une raison et la nouvelle a été officialisée dimanche après-midi: «Le comité du club a le regret de vous informer du départ de son joueur américain George Beamon. Cette décision a été prise à sa demande à la suite de désaccords profonds qui n’ont malheureusement pas pu être résolus.»

Contacté dimanche au moment de la publication du communiqué, le président Xavier Paredes précise. «Il y a eu des soucis avec l’entraîneur, Stefan Ivanovic, avec qui la situation n’était plus tenable. Le courant ne passait plus entre eux et George a demandé à partir. Nous sommes déçus car c’est un très bon joueur et je pense que l’on aurait pu faire quelque chose de très bien avec lui cette saison. Mais après discussions, j’ai vu que rien ne pouvait le faire rester. Et on ne garde jamais quelqu’un contre sa volonté.»

Massagno, la goutte d’eau?

Absent dix jours puis de retour à la compétition le week-end dernier lors de la victoire face à Massagno, George Beamon avait marqué 17 points en 23 minutes et grandement participé au succès nyonnais. Mais il avait été laissé sur le banc pour la dernière action, qui avait vu Jérémy Jaunin marquer le panier au buzzer. La goutte d’eau pour l’arrière US? «Je ne sais pas, il ne m’a pas parlé de ça, poursuit Xavier Paredes. Stefan peut avoir un coaching assez dur mais c’est son style, et cela n’a jamais posé de problèmes à un autre joueur.»

Le BBC Nyon cherche déjà activement un remplaçant en vue des échéances à venir. Quatrième de SB League, le club du Rocher disputera son prochain match le 4 décembre, contre Swiss Central. Un succès permettrait à William Van Rooij et ses partenaires de valider leur avantage du parquet pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue le 22 décembre. «Ce n’est pas la fin du monde. On veut un joueur avec le même profil donc nous n’allons pas nous précipiter. Mais si la recrue arrive vite, tant mieux», conclut Xavier Paredes.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.