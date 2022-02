JO 2022 – Ski alpin – Beat Feuz est champion olympique de descente

Ski alpin – Beat Feuz est champion olympique de descente Le Bernois a débloqué le compteur de la délégation helvétique aux Jeux de Pékin en remportant l’épreuve la plus prestigieuse. Emmanuel Favre Pékin

Beat Feuz a réalisé la course parfaite à Yanqing. AFP

Fantastique Beat Feuz!

Le Bernois de 34 ans est devenu champion olympique de descente lundi sur le site de Yanqing. Médaillé de bronze il y a quatre ans à PyeongChang, le quadruple vainqueur de la Coupe du monde de la spécialité a réalisé la course parfaite sur la piste chinoise épargnée par les rafales de vent.

Il est ainsi devenu le quatrième Suisse à accéder à la plus haute marche d’un podium de la discipline reine des JO d’hiver après Bernhard Russi en 1972 à Sapporo, Pirmin Zurbriggen en 1988 à Calgary et Didier Défago en 2010 à Vancouver. Et il a accompli son exploit sur une piste dessinée par l’ancien champion chablaisien.

Beat Feuz. AFP

Au palmarès olympique, Feuz succède au Norvégien Aksel Lund Svindal, doré en 2018 à PyeongChang et intègre le club très fermé des légendes qui se sont adjugées les descentes de Kitzbühel et des Jeux la même année. Avant lui, seuls les Autrichien Franz Klammer et Toni Sailer avaient réussi cet exploit.

Clarey à 10 centièmes

Sur le podium, le champion du monde 2017 est entouré par le vétéran Français Johan Clarey (41 ans), battu pour dix centièmes. Et par l’Autrichien Matthias Mayer, qui avait été sacré en 2014 à Sotchi et qui a accusé un passif de 16 centièmes sur Feuz.

Odermatt 7e

Les autres Suisses sont demeurés éloignés de la zone des médailles.

Marco Odermatt. AFP

Le Nidwaldien Marco Odermatt (24 ans), qui sera l’un des favoris du super-G de mardi, a pris la 7e place, à 71 centièmes de Feuz alors que le Zurichois Niels Hintermann (26 ans) a terminé 16e (à 1’’39).

Quant au Grison Stefan Rogentin (27 ans), il a lâché 2’’26 à Feuz.

