JO 2022 – Beat Feuz, le champion qui banalise l’extraordinaire

Assis dans la neige, devant une tente de l’aire d’arrivée, Beat Feuz a versé de grosses larmes. «Voir mon amie Katrin et mes deux petites filles sur mon téléphone m’a fait remonter toutes les émotions», a expliqué le Bernois, très touché par la surprise préparée par Zoé Chastan, la responsable presse de Swiss-Ski, qui a appelé la famille du Bernois avant l’officialisation du sacre olympique.

Devenu père pour la deuxième fois de sa vie mi-janvier, Beat Feuz est un champion attachant et resté très humain. «Mon amie Katrin (Triendl) a fait énormément de sacrifices pour moi ces dernières années et elle travaille beaucoup en coulisses pour me permettre d’atteindre mes objectifs, a-t-il rappelé. Ce n’était pas simple de la laisser seule à la maison avec deux petites filles. J’ai un immense respect et je voulais juste la remercier.»