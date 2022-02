JO 2022 – Ski alpin – Beat Feuz: «Le clin d’oeil à Cuche n’était pas prémédité!»

Ski alpin – Beat Feuz: «Le clin d’oeil à Cuche n’était pas prémédité!» À 34 ans, le Bernois a remporté à Yanqing le titre olympique. Entre clin d’oeil à Cuche, larmes et selfies avec les bénévoles chinois, récit dans les coulisses du sacre olympique. Sylvain Bolt - Yanqing

Beat Feuz a tenté de refaire le geste signature de Didier Cuche après sa course. AFP

Dans l’aire d’arrivée de Yanqing, le tableau d’affichage des résultats alterne entre anglais et mandarin. «Je suis d’abord tombé sur la version chinoise et j’ai n’ai pas compris où je me situais, a raconté le Bernois. Le drapeau suisse était tout en haut et vu que je savais que Niels (Hintermann) n’était pas leader, j’ai compris que j’étais en tête.»



Le skieur de Schangnau a alors sorti un geste que tous les fans de ski romands connaissent: le fameux «trick» de Didier Cuche. «Ce clin d’oeil n’était pas du tout prémédité mais de la pure intuition et je l’ai même un peu raté», a explosé de rire le champion olympique de descente 2022.

Un appel vidéo plein d’émotions

C’est après le passage du dossard 30 que le Suisse a commencé à y croire sérieusement. «Là, la cheffe de presse de Swiss-Ski m’a surpris en m’amenant son téléphone. Elle avait appelé mon amie Kathrin et j’ai pu lui parlé ainsi qu’à mes deux petites filles, a raconté «Kugeblitz». Toutes les émotions sont remontées et j’ai explosé en sanglots.»



Le meilleur descendeur du monde a tenu à rendre hommage à Kathrin Triendl, qui a accouché de leur deuxième petite fille mi-janvier. «Elle a fait énormément de sacrifices pour moi ces dernières années et travaille plus que moi en coulisses pour me permettre d’atteindre mes objectifs», a-t-il souligné, très ému.





À 34 ans, après avoir gagné quatre globes de cristal consécutifs en descente, un titre mondial (2017), une médaille de bronze olympique (2018) et battu le record de podiums en Coupe du monde (45) cette saison dans sa discipline, le Bernois est devenu le quatrième Suisse à être sacré champion olympique de descente.

«C’est un jour grandiose, c’est clair, je suis surtout heureux que la course a été fair-play», a souligné le Suisse, avant de célébrer avec toute son équipe son premier titre olympique, harcelé par les demandes d’autographes et de selfies des bénévoles chinois.

Le Bernois est la nouvelle star des bénévoles chinois.

