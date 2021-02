Le deuxième sujet de débat était le tracé de la course. La plupart des participants ont réagi en traitant le tracé de "rigolo" ou même "ridicule". Il est vrai que les quelques portes avant le saut "Vertigine" sont dignes d'un Super-G. Lors des entraînements, ces virages serrés ont forcé les athlètes à mettre des gros coups de frein, et ne s'envolent plus très haut.