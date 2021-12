HC Vallée de Joux – Beat Kindler: «Je n’ai pas encore digéré cette éviction» L’ancien gardien du LHC reste chagriné de la façon dont il a été écarté de son poste d’entraîneur, début novembre. Pierre-Alain Schlosser

Beat Kindler garde le sourire, même s’il reste attristé par son licenciement. Il a noué de fortes relations avec les Combiers durant son bail de quatorze ans au Sentier. PATRICK MARTIN

Pour les supporters, il a été le taulier, le chouchou de Malley. Beat Kindler (56 ans) est un personnage chaleureux qui tranche avec le hockey business actuel. Le gosse de Lyss (BE), apprenti bûcheron, puis hockeyeur de LNB et LNA, dégage une singularité émouvante. Une chaleur et une humanité qui font du bien.

Beat Kindler a fait ses adieux à l’élite devant plus de 7000 spectateurs, lors d’un match qui lui était dédié. DR

Issu d’une famille modeste, il fabriquait, enfant, son équipement avec des sacs de pommes de terre. Avec les copains, il se plaisait à défier les joueurs venus des quartiers plus huppés. Bien éduqué par ses parents, Annemarie et Harry (ndlr: son papa était chef de glace), l’ancien gardien devenu entraîneur a toujours défendu les valeurs telles que la fidélité, la franchise, la gentillesse et le respect.