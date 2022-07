Nomination à Plateforme 10 – Beatrice Leanza prend la tête du mudac La directrice de musée et historienne de l’art italienne dirigera le Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains à partir de janvier 2023. Boris Senff

Beatrice Leanza prendra la tête du Mudac dès le 1er janvier 2023. Plateforme10

Après Juri Steiner au MCBA et Nathalie Herschdorfer à Photo Élysée, la troisième institution de Plateforme 10 a désormais le nom de sa prochaine directrice. La Fondation Plateforme 10 vient d’annoncer la nomination de la directrice de musée et historienne de l’art italienne Beatrice Leanza à la tête du mudac, Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2023 au départ à la retraite de la directrice actuelle, Mme Chantal Prod’Hom. Il ne s’agit donc pas de Marco Costantini, actuel directeur adjoint de l’institution que certains pressentaient à ce poste.