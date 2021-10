Éditorial – La conseillère d’État Verte ne brigue pas de nouveau mandat - Béatrice Métraux, coquillage résilient

Si Béatrice Métraux était un fruit de mer, serait-elle une huître? Pour la native d’Arcachon, rapport à son fameux bassin, le portrait chinois revisité n’aurait rien d’une insulte. Sur le fond comme sur la forme, personne n’a vraiment su ou pu ouvrir la coquille et encore moins en faire sortir la conseillère d’État. Mais la fonction du petit animal marin, discret et nomade, surnommé la sentinelle pour sa faculté à refléter les qualités de l’environnement où elle vit, est reconnue pour sa restauration de la biodiversité. Quand il n’est pas mangé par plus prédateur que lui.

Au moment de dresser son propre bilan dans la presse de son coin d’adoption, les mots sont simples, fait de remerciements à ses collaborateurs, à sa «population» pour l’avoir «élue députée alors que je ne m’y attendais pas du tout». Et, finalement, contrairement à beaucoup de ses collègues gouvernementaux, elle n’a jamais aimé trop se faire voir. Ses conférences de presse sont rares et elle ne s’y met guère en avant. On doute beaucoup que les magazines people aient jamais écrit une ligne sur elle. La dame n’est pas une fan des médias et son charisme est plus proche des réservés du Gros-de-Vaud que de la gouaille de sa première patrie.

Pourtant, celle qui fût la première femme Verte au Conseil d’État a légèrement brûlé la politesse à Nuria Gorrite pour le faire basculer à gauche après la complémentaire pour remplacer l’UDC Jean-Claude Mermoud. Béatrice Métraux a aussi nommé plusieurs cheffes de service dans des domaines plutôt réservés aux hommes. Et démontré qu’une édile Verte pouvait se coltiner des dossiers lourds, compliqués, institutionnels hors de son champ «naturel»: la prison, la police, la sécurité, la religion. Sans parler du retour du loup. Mais convaincre les Vaudois d’accepter à 55,5% la loi sur le logement, en préparation depuis une décennie, ce n’est pas très bling-bling. Certaines décisions débouchent plus souvent qu’à leur tour sur la frustration des uns ou des autres. Avec son lot de faits divers et/ou de clivages corporatistes.

«À son parti désormais de trouver la perle rare»

Quand elle s’occupe d’environnement, elle est aussi quelque part condamnée à décevoir. Oui, elle parvient à faire passer le contre-projet à «Sauvez Lavaux III». Oui, elle propose un Plan climat pragmatique qui convainc jusqu’aux climatologues. Mais l’écologie s’est radicalisée et ne veut plus de petits pas. La nouvelle génération de son parti la voudrait zadiste et n’hésite pas à demander sa démission. En bonne légaliste, elle finira son mandat. À son parti désormais de trouver la perle rare. On en revient toujours à l’huître.

