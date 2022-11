La troupe zurichoise Karl’s kühne Gassenschau fera un retour inattendu dans la carrière des Andonces à Saint-Triphon, en 2023. Elle y jouera son spectacle «SILO 8», déjà présenté en 2010. Entretien avec Paul Weilenmann, un des cofondateurs de la compagnie.

S’agissant d’un spectacle déjà connu, ne craignez-vous pas que le public le boude?

Non, la version alémanique que nous avons présentée cette année à Olten a rassemblé 95’000 spectateurs, soit davantage que ce que l’on espérait. On se disait que la pièce était suffisamment forte pour revenir une deuxième fois. D’autant plus qu’elle comporte quelques nouveautés. Cela dit, je ne vous cache pas que nous travaillons sur une nouvelle création. Mais avec les incertitudes liées à la pandémie, la lancer maintenant représentait un risque financier trop grand. Nous espérons la présenter au plus tôt en 2026 en Suisse romande.