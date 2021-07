Entreprises vaudoises optimistes – Beaucoup de PME se sont réorientées durant la crise de la pandémie Plus d’un quart des sociétés ayant participé au dernier sondage de la BCV ont investi dans le marketing et la digitalisation ou se sont diversifiées. Les feux sont au vert pour la grande majorité. Jean-Marc Corset

Le sondage de la BCV montre que les PME vaudoises sont majoritairement optimistes pour les mois à venir. KEYSTONE

Si le télétravail a beaucoup augmenté durant l’année et demie qui a suivi l’éclatement de la pandémie du coronavirus, la progression du travail à domicile ne devrait pas être aussi spectaculaire qu’attendu une fois la crise terminée.

Les réponses de 443 entreprises vaudoises au sondage réalisé par le département Études et analyses clients de la BCV en mai révèlent qu’à peine 8 entreprises sur 100 ont adopté le télétravail de manière permanente en raison du Covid-19, malgré son impact pour le monde du travail.

Cette même enquête montre que ces PME sont désormais confiantes en l’avenir, 56% d’entre elles se disent optimistes ou très optimistes concernant la reprise.

Elles sont 31,5% à affirmer vouloir utiliser le travail à distance après la crise, mais elles étaient déjà 23,2% à le faire avant la pandémie. La taille et le secteur de l’entreprise ne semblent pas avoir d’influence sur une telle décision, remarquent les analystes de la BCV, sous la direction de Jean-Pascal Baechler, responsable de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise.

On aurait pu penser que ce mode de fonctionnement trouverait plus d’écho chez les employeurs puisque plus de 71% affirment leur satisfaction quant à la productivité du télétravail.

Autres priorités

La majorité des entreprises semble toutefois avoir eu d’autres priorités. Près d’un quart des participantes disent en effet avoir revu leur modèle d’affaires depuis le début de la crise, surtout en se diversifiant et en poussant le marketing. Et 11% prévoient d’en faire de même. Ainsi, relève la BCV, «au final, la crise du Covid-19 aura conduit plus d’un tiers des entreprises vaudoises à revoir leur modèle ou leur plan d’affaires».

Les activités les plus concernées ont été le commerce de détail ainsi que l’information et la communication. Mais les projets d’évolution sont aussi le fait des entreprises de l’agriculture, l’industrie, ainsi que les domaines de l’immobilier et des services.

Il est particulièrement intéressant de noter que 27% des entreprises interrogées ont investi, notamment dans la digitalisation, durant cette sombre période. Des investissements qui n’auraient sans doute pas été du même ordre, voire pas concrétisés, sans les aides de la Confédération et des Cantons.

«Si le niveau d’endettement a augmenté pour 31% des entreprises, il n’est préoccupant que pour 7% des répondants.» Jean-Pascal Baechler, responsable de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise

Ainsi, 20% des entreprises ont eu recours aux allocations pour perte de gain (APG), 43% ont demandé le chômage partiel et 54% ont souscrit un crédit Covid-19 (voir infographie). L’étude précise que «si le niveau d’endettement a augmenté pour 31% des entreprises, il n’est préoccupant que pour 7% des répondants».

Renversement de tendance pour l’emploi

L’embellie et l’optimisme des entreprises sont bien réels, à en croire l’étude des économistes de la BCV. Les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires le prouvent: presque quatre répondants sur cinq s’attendent à ce que les effets de la crise sur leurs ventes ne soient plus qu’un mauvais souvenir dans les douze prochains mois! 57% anticipent un retour au niveau d’avant-crise et 21% prévoient une augmentation de leurs revenus par rapport à 2019.

Jean-Pascal Baechler et son équipe mettent toutefois en garde: l’euphorie n’est pas générale puisque 22% ne pensent pas voir, dans l’année à venir, leurs ventes retrouver le niveau précédant la pandémie.

Quant à l’emploi, les avis sont heureusement positifs: 22% ont dû réduire leurs effectifs à cause de la crise, 4% augmenter leur personnel. Mais la tendance devrait s’inverser dans les douze prochains mois, ont-ils pronostiqué. Un quart des PME vaudoises affirment qu’elles pourraient engager du monde.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.