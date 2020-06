Lausanne – Beaulieu SA a son plan pour la reprise des manifestations Le parc de conférences et d’expositions lausannois a mis sur pied des mesures sanitaires et de sécurité visant à protéger prestataires et participants contre le Covid-19.

Beaulieu SA a mis sur pied un plan de protection pour accueillir les manifestations en toute sécurité (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Beaulieu SA innove face au Covid-19. Le parc de conférences et d’expositions lausannois a mis sur pied un plan de prévention soutenant un retour à plus large échelle des manifestations, espéré au 2e semestre 2020.

Fort de son expérience acquise au cours de ces dernières semaines, lors de l’accueil d’assemblées générales, de travaux parlementaires et d'examens fédéraux, Beaulieu SA propose des mesures sanitaires et de sécurité visant à protéger chaque prestataire et participant, relève le communiqué publié jeudi.

S’appuyant sur ses vastes surfaces d’accueil intérieures et extérieures, Beaulieu SA a mis sur pied un plan d’accueil par zone. Il garantit le respect des normes de distanciation et le balisage directionnel nécessaire.

Un ensemble de mesures accompagne chaque étape des événements. Il permettra notamment le comptage et le traçage des visiteurs et des intervenants ainsi que le respect des mesures d’hygiène et de désinfection.

Des «packages» événementiels pour des soirées d’entreprise, adaptés à la situation actuelle, seront également proposés. Par exemple «masquerade», inspiré du bal masqué vénitien, permettra de protéger son visage sans dénaturer la nature festive de l’événement.

Opérée par la Fondation de Beaulieu jusqu'à fin 2019, la gestion du site est désormais assurée par la société anonyme Beaulieu SA. Celle-ci est propriété de la Ville de Lausanne, le canton ayant accepté de se désengager.

( ATS/NXP )