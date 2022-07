La Grande Boucle à Lausanne – Beaulieu sera en fête pour le Tour de France Des animations occuperont 5’000 m2 de 10 h à 20 h ce samedi, avec une fan zone et un spot pour voir passer le peloton. Chloé Din

La manifestation aura lieu essentiellement dans les jardins de Beaulieu, à Lausanne, mais plusieurs autres sites de la capitale vaudoise seront aussi en fête pour le Tour de France ce samedi. KEYSTONE

Beaulieu déroule le tapis rouge au Tour de France ce samedi 9 juillet. En association avec la Ville de Lausanne, le site annonce l’organisation d’une grande fête populaire qui occupera toute la journée, de 10 h à 20 h.

Intitulé auTour des familles, l’événement proposera tout un programme d’activités gratuites sur une surface de 5000 m2, à la fois en intérieur et à l’extérieur, dans les jardins de Beaulieu.

À lire aussi Abo Tour de France 2022 Les meilleurs spots pour voir passer le Tour Abo Routes fermées Le Tour de France coupera le canton en deux L’une des attractions principales sera sans doute une fan zone qui permettra de suivre la course tout au long de la journée sur écran géant. Le point d’orgue se vivra toutefois en live lors du passage du peloton devant les escaliers de Beaulieu, sur l’avenue Jomini. Ce sera aux alentours de 17 h 20 et le public pourra être aux premières loges.

Espace pédagogique

Le reste de la journée, les activités de ce Tour des Familles sont on ne peut plus variées et destinées à tous les âges. Il y aura bien sûr des animations autour du vélo, avec en particulier les Ateliers du Tour de France, un espace pédagogique où le jeune public pourra apprendre à rouler avec des éducateurs de la Fédération française de cyclisme.

Parmi les autres animations, on compte des ateliers de fabrication de masques et de bijoux en bonbons, des initiations à l’escalade et aux sports urbains ou encore un cours de peinture de manga. L’espace sera naturellement aussi occupé par des food trucks et la fan zone s’annonce garnie de transats. À noter que la ville sera en fête à plusieurs autres endroits, que ce soit à Ouchy, au centre-ville ou, bien sûr, à l’arrivée à la Pontaise.

