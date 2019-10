Behrami et Sion, une double erreur de casting

La mariée était trop belle, le voile est tombé trois mois après les noces, le divorce est déjà consommé. Valon Behrami quitte le FC Sion, avec pour cortège tous ces espoirs déçus placés en lui. Il incarnait le «coup» du mercato estival. Il en est le flop et c’est bien ce hiatus entre attentes insensées et apport effectif qui solde l’expérience du Tessinois en Valais.

Par un réflexe manichéen, on devrait dire qui s’est trompé, qui porte le poids de ce fiasco. Le directoire de Sion a-t-il fantasmé les qualités d’un Behrami vieillissant (34 ans) et arrivé blessé d’Udinese (fracture du péroné en avril)? Ou le joueur lui-même a-t-il ignoré trop longtemps les signes que lui renvoyait son corps (ses genoux en premier) depuis un moment déjà? Il faut se méfier des vérités toutes faites, qui ne racontent par définition qu’une part du réel. Surtout, quand, dans cette histoire, c’est plutôt d’une double erreur de casting dont il s’agit.

Ne pas voir la réalité en face

D’un côté Sion. Christian Constantin, jamais à l’abri d’un coup médiatique pour parer son club de lumières, flaire l’objet de ses convoitises: un ex-international, un leader naturel, un homme fort indiscutable qui doit inspirer le respect à tous pour ses qualités et sa carrière. Behrami est tout cela à la fois. Comme au siècle dernier, quand cela était encore possible en Suisse, il s’attache donc les services d’un joueur de Série A. L’affaire fait grand bruit: le 2 juillet, en provenance d’Udinese, Valon Behrami s’engage avec le FC Sion jusqu’en 2021. Tant pis si des interrogations cernent l’état de ses genoux, sa capacité à reproduire les efforts, son péroné fracturé en avril en Italie. Constantin tenait la figure de proue de son navire sédunois, vogue la galère.

De l’autre côté, Behrami. Séduit par le discours de l’omnipotent président octodurien, flatté dans son ego ainsi que financièrement, le joueur cède aux sirènes valaisannes. Il vient de se marier avec Lara Gut, il a là l’opportunité de revenir en Suisse pour boucler la boucle d’une magnifique carrière. Et puis, c’est justement la Super League: ce n’est pas la Série A, ce n’est pas la Bundesliga, ce n’est pas la Premier League, tous ces championnats où il a su s’imposer quand son corps le lui permettait. Behrami sait bien que ses deux genoux sont de plus en plus douloureux, mais enfin voilà: il arrive à Sion en empereur, cela devrait suffire pour la Suisse, il se fait fort d’en faire la démonstration, pour serrer les dents, il s’y connaît.

Une même chimère pour les deux parties, cette obsession de ne pas voir la réalité en face. En psychologie, ce mécanisme de défense a un nom: le déni. Il aura été le ferment de cette double erreur de casting.

Les signes avant-coureurs

Pourtant, à y regarder de plus près, rien n’est vraiment étonnant. On est toujours plus malin après, mais bien des signes racontent depuis plus d’un an les difficultés du joueur.

1. Le Mondial 2018. Féroce guerrier contre la Brésil, Behrami a dégoûté Neymar. Mais ses performances sont allées decrescendo ensuite, ses genoux ne pouvant encaisser la répétition d’efforts tous les cinq jours.

2. L’après-Mondial. Petkovic reconstruit une équipe de Suisse plus jeune, sans ses vieux grognards de la campagne de Russie. Certains se retirent d’eux-mêmes, d’autres comprennent. Behrami fait un scandale en prétextant avoir été viré comme un malpropre. L’ego face à la réalité, déjà.

3. Sa saison 2018-2019 à l’Udinese commence plutôt bien, il est titulaire, mais cela ne dure pas. Choix de l’entraîneur ou blessures: sur l’ensemble de la saison, il n’est sur la pelouse que 40% du temps. Pire: il souffre d’une fracture du péroné début avril. C’est ce Behrami-là, touché dans son physique, que Sion a recruté.

Si le passé éclaire le présent, il a vite rattrapé le joueur et le FC Sion. Observateur attentif du championnat, Gabet Chapuisat peut en témoigner.

L’avis de Gabet Chapuisat

«J’ai vite eu l’impression que son corps ne suivait plus, explique Gabet. Il est peut-être revenu prématurément après sa blessure au péroné. Mais il lui manquait le rythme. Ce n’est pas facile de savoir dire stop quand tu as été au top dans les meilleurs championnats étrangers. Cette décision doit être prise avec la tête, mais c’est souvent le corps qui envoie les premiers indices. Certains les négligent.»

Au fond, ex-international, ex-joueur de Sion désormais, Valon Behrami est peut-être déjà un ex-joueur de haut niveau qui ne le sait pas encore ou qui refuse de l’admettre. Il dit vouloir poursuivre sa carrière ailleurs en janvier, après ce divorce à l’amiable. C’est tout le mal qu’on lui souhaite, si ses genoux et son corps peuvent encore le porter.

Chronique d’un fiasco

Arrivé à Sion début juillet, Behrami en repart trois mois plus tard. Comment et pourquoi a-t-il jeté l’éponge, lui le guerrier? Éléments de réponses ici.

Behrami le dit lui-même. «Notre histoire était bien partie, mais plusieurs raisons ont conduit à la situation actuelle. Afin de se quitter de la meilleure des manières, nous avons pris la décision commune d’y mettre un terme.»

Selon un proche du joueur, c’est très tôt après son arrivée à Sion qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas fait le bon choix.

En cause notamment, les infrastructures à disposition. Il était habitué aux meilleurs centres d’entraînements et médicaux, il a dû composer avec ce qui existait en Suisse pour Sion. On peut rajouter une difficulté majeure pour jouer sur des pelouses synthétiques, ou pour s’y entraîner.

A priori, il y a eu également un mauvais calcul. En Série A, la tactique opère comme une toile qui permet de mieux gérer ses efforts. En Super League, l’engagement physique est très important. Confronté à cette exigence, lui qui avait quitté la Suisse en 2003, il s’est rendu compte de son erreur trop tard. De quoi rappeler l’histoire de Gattuso, lui aussi arrivé à Sion en provenance de Série A (AC Milan) à 34 ans, pour une même déception? Enfin, il y a le rôle que Behrami a toujours tenu partout. Celui de l’homme fort, du guerrier qui porte le poids du match sur ses épaules. Une armure trop lourde désormais? À Sion, tout s’est mal passé depuis le début, avec cette passe qui a coûté un but dès le premier match, contre Bâle. Avec cette blessure ensuite. Avec cette incapacité à mettre de l’intensité dans ses engagements, sa marque de fabrique. Avec cet amer constat de ne pas être l’indispensable leader attendu ou, pire, d’être un poids pour l’équipe.

Une vérité qui a gagné tout le monde et l’entraîneur Stéphane Henchoz. Une vérité de trop pour Valon Behrami, qui a préféré partir que de tenter de la faire mentir.

D.V.