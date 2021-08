Reprise de la Promotion League – Bekim Uka, Monsieur Bavois À 50 ans, le technicien a passé un cinquième de sa vie sur le banc du club des Peupliers. À force, son œil est devenu affûté, son discours passionnant. Interview. Florian Vaney

À Bavois, Bekim Uka occupe le poste d’entraîneur depuis dix ans. Patrick Martin/24 heures

«À Bavois, ce n’est pas le coach qui s’adapte aux joueurs, ce sont les joueurs qui s’adaptent au coach.» La phrase est tellement symbolique qu’elle pourrait être inscrite en lettres majuscules au-dessus de l’entrée du terrain des Peupliers. Le FC Bavois n’ayant pas encore franchi le pas, c’est Christian Weidmann, directeur sportif du club, qui est obligé de la répéter. Le fait est qu’il n’y a même pas besoin de mots, tant chaque nouvelle tête comprend vite comment ça fonctionne. Bekim Uka est assis sur le banc depuis dix ans et la légende raconte que son contrat est renouvelé chaque année en moins de cinq minutes. La confiance qui lui est accordée est totale et «coach Uka», qui travaille à 100% à côté, la rend on ne peut mieux: par des résultats toujours plus impressionnants.