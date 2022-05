Tennis – Belinda Bencic annoncée à Lausanne La No 1 suisse et championne olympique sera présente au Ladies Open de Lausanne, du 11 au 17 juillet prochains. Danielle Collins (WTA 9) également de la partie. R.Ty/comm.

Belinda Bencic sera de la partie à Lausanne, au mois de juillet. AFP

Le spectacle sera au rendez-vous à Lausanne, cet été. La championne olympique Belinda Bencic (WTA 14 et No 1 suisse) jouera à domicile face à un plateau très relevé, emmené par la No 9 mondiale, l’Américaine Danielle Collins.

Belinda Bencic jouera pour la toute première fois sur la terre battue du Ladies Open de Lausanne. La Saint-Galloise de 25 ans se dit enthousiaste: «Je me réjouis beaucoup de venir à Lausanne. C'est un grand retour en Suisse pour moi, j'apprécie plus que jamais de jouer devant les spectateurs suisses, mes amis et ma famille. Je suis vraiment impatiente.»

L’Américaine Danielle Collins sera une adversaire de taille pour Bencic. Elle s’est en effet hissée en finale de l’Open d’Australie, cette année. Le spectacle s’annonce donc palpitant.

Le tableau complet sera dévoilé à mi-juin.

Bacsinszky ambassadrice du tournoi Afficher plus Ayant atteint les demi-finales à Roland-Garros à deux reprises, et gagné quatre titres sur le circuit WTA, la Vaudoise Timea Bacsinszky (33 ans le 8 juin prochain) a décidé de ranger sa raquette il y a une année. Le tournoi lausannois annonce qu’il l’a élue au rang d’ambassadrice. Timea Bacsinszky travaillera ainsi pour le développement du tournoi et la promotion du tennis féminin à Lausanne.

