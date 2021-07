JO 2020 – Tennis - Belinda Bencic assure la Suisse d'une nouvelle médaille

JO de Tokyo – En tennis, Belinda Bencic est increvable La Saint-Galloise a assuré une nouvelle médaille olympique à la Suisse en se qualifiant pour la finale du tournoi de simple, samedi à Tokyo. Elle enchaîne avec le double dans la foulée. Jérôme Reynard Tokyo

Phénoménale Belinda Bencic! La Saint-Galloise (WTA 12) disputera la finale du tournoi olympique de simple, samedi, après avoir écarté la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20) au terme d’un combat long de 2h44 (7-6 4-6 6-3) durant lequel elle a affiché de formidables ressources, jeudi.

L’émotion de Belinda Bencic après sa qualification pour la finale du tournoi olympique de simple, jeudi. AFP

Dans la moiteur de Tokyo, Bencic et Rybakina se sont rendu coup pour coup, parfois de manière splendide. Malmenée dans la manche initiale (2-5) en dépit d’un break rapidement réalisé (2-1), en manque d’efficacité sur ses propres jeux de service (7 doubles fautes, 61% de points marqués derrière sa première balle), la Suissesse a eu le mérite de s’accrocher. Et elle a trouvé le moyen de revenir jusqu’à obtenir le droit de disputer un tie-break, après avoir sauvé six balles de set (deux à 5-4, quatre à 6-5).

Dans le jeu décisif, la Kazakhe s’est écroulée (7-2) et Bencic en a profité pour prendre le dessus. Ascendant confirmé d’emblée lors de la deuxième manche (2-0). Problème: ses jeux de service ont continué à lui causer du tort et Rybakina a recollé. Dans le set comme dans le match. A alors commencé une autre rencontre, avec l’état de fraîcheur physique et mental comme paramètre majeur, là où la Saint-Galloise, également engagée en double, jouait son huitième match en six jours.

Une guerrière

Mais Bencic semble increvable! Breakée d’entrée de troisième manche, puis à 2-2, elle est à chaque fois revenue en affichant de formidables ressources. Jusqu’à passer devant pour de bon et garantir à la Suisse une nouvelle médaille à Tokyo. Telle une guerrière! «Je n’arrive pas à décrire ce que je ressens, a réagi l’héroïne, les yeux remplis d’émotion. C’était déjà un rêve de participer aux Jeux, alors une médaille… Je ne trouve pas les mots.»

Reste à savoir de quelle couleur le métal sera, au bout d’un duel que la No 12 mondiale jouera samedi face à l’Ukrainienne Elena Svitolina (WTA 6) ou à la Russe Marketa Vondrousova (WTA 42). Au tennis, il pourrait même y avoir deux médailles dans le clan helvétique, la paire Belinda Bencic - Viktorija Golubic, baptisée «ViktoLinda» aux JO 2020, disputant les demi-finales du double féminin vendredi encore face au duo brésilien Pigossi/Stefani. Bencic tiendra-t-elle la cadence? «Une chose est sûre, c’est plus facile d’enchaîner après une victoire», a-t-elle répondu lors d’une interview express, avant de filer tenter de récupérer au mieux.

