Tennis – Belinda Bencic déclare forfait pour le Ladies Open de Lausanne Touchée au bras droit, la Saint-Galloise a annoncé qu’elle ne participerait pas au tournoi lausannois, dont elle était la tête d’affiche, pour se focaliser sur la tournée américaine sur dur. Brice Cheneval

Belinda Bencic reste sur une élimination en 8es de finale à Wimbledon, face à la No 1 mondiale Iga Swiatek. Keystone

Mauvaise nouvelle pour les organisateurs du Ladies Open de Lausanne. À une semaine du coup d’envoi de son édition 2023 (du 24 au 30 juillet), le tournoi vaudois - estampillé WTA 250 - a vu sa tête d’affiche déclarer forfait. Belinda Bencic, 15e au classement mondial, a annoncé qu’elle ne serait pas de la partie en raison d’un bras droit diminué.

La Saint-Galloise reste sur une élimination en 8es de finale de Wimbledon (face à la No 1 mondiale Iga Swiatek), où elle avait arboré un important bandage. «Je suis extrêmement heureuse de la forme physique et du niveau de tennis que j’ai affichés à Wimbledon la semaine dernière, après des mois compliqués marqués par les blessures, a-t-elle réagi sur Instagram. Mais comme vous avez pu le voir, mon bras droit était sévèrement bandé car il m’a causé quelques problèmes lors des deux derniers matches. Afin qu’il soit totalement opérationnel pour la tournée américaine, je dois malheureusement tirer un trait sur la Hopman Cup (ndlr: une compétition mixte organisée à Nice à partir de ce mercredi et à laquelle elle devait s’aligner au côté de Leandro Riedi) et Lausanne.»

Patron du tournoi lausannois, Jean-François Collet n’a pas été très surpris par ce forfait. «Quand j’ai vu qu’elle était strappée de tous les côtés à Wimbledon, je n’étais pas complètement rassuré, soupire le boss de Vidy. Elle a besoin de deux semaines de repos pour ne pas enflammer le tout, ce que je respecte.» À moins d’une occasion, le Vaudois ne va pas chercher une autre tête de série. «On veut miser sur nos Suissesses», précise-t-il.

Espérant participer «aux deux événements l’an prochain», Bencic vise un retour à la compétition à l’occasion du tournoi WTA 500 de Washington (31 juillet-6 août).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.