Tennis – Belinda Bencic décroche un nouveau titre à Abu Dhabi La Suissesse a sauvé trois balles de match et enfin dompté Liudmila Samsonova. C’est désormais la joueuse qui a le plus gagné en 2023. Jérémy Santallo

Belinda Bencic après la balle de match victorieuse contre Liudmila Samsonova à Abu Dhabi. Getty Images

Rien qu’à écrire son nom, les mauvais souvenirs remontent. Liudmila Samsonova, c’est cette grande joueuse russe par la taille (182 cm) qui avait déjà battu Belinda Bencic deux fois en 2021. C’est aussi contre elle que la St-Galloise s’était cassé les dents en finale de la Billie Jean King Cup de la même année. Une finale qui avait tourné au drame entre les deux nations puisque Anastasia Pavlyuchenkova, qui devait au départ affronter «Beli», s’était retirée à la dernière minute sur «blessure» pour laisser sa place à… Samsonova.

Les nerfs ont tenu

C’est dans ce contexte douloureux et avec le bilan peu reluisant de trois défaites en autant de rencontres que la championne olympique de Tokyo, 9e joueuse mondiale, retrouvait sa pire ennemie (19e) dimanche en finale du tournoi WTA 500 d’Abu Dhabi. Le coup droit toujours aussi diabolique, Samsonova a profité des errements adverses au service pour mettre une pression folle et expédier la première manche (6-1 en 35 minutes). Mais dès que la Russe ne touche plus toutes les lignes, tout se complique. Bencic en a profité pour prendre les commandes (5-3) d’un second set qu’elle a fini par remporter au tie-break, non sans avoir sauvé trois balles de match à l’échange, les nerfs plus solides que sa rivale. Chapeau parce que la tension était alors à son comble.

Avant cette finale, personne n’avait remporté autant de rencontres (11) sur ce début d’année que Bencic si ce n’est Aryna Sabalenka, la championne de l’Open d’Australie, celle qui l’avait justement éliminée. Désormais guidée par son nouvel entraîneur Dmitry Tursunov, la Suissesse de 25 ans ne s’est pas laissée surprendre par le temps mort médical demandé par Samsonova au milieu de la troisième manche. Et après un âpre combat de 2h48’, «BB» pouvait laisser exploser sa joie, score final 1-6, 7-6(8), 6-4.

C’est le huitième titre de la carrière de la St-Galloise, le deuxième déjà cette saison après celui conquis en début d’année à Adélaïde. Et ce dimanche soir, personne n’a gagné autant qu’elle depuis janvier.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.