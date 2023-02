Expéditive au premier tour à Doha, la championne parle de ce qu’elle met en place avec son entraîneur, Tursunov. Et de ses ambitions personnelles.

Belinda Bencic est en forme physiquement et mentalement. L’effet Tursunov, son nouvel entraîneur depuis le mois d’octobre?

Belinda Bencic, vous venez de remporter votre deuxième titre de la saison à Abu Dhabi. Quel regard portez-vous sur ce premier mois et demi de l’année?

Je ne peux être que très heureuse de ce que j’ai accompli. Jamais je n’avais débuté une saison aussi fort. Mais je suis également fière de la manière dont j’ai géré les moments difficiles à Abu Dhabi, car je n’ai pas eu un parcours facile. J’ai puisé dans mes retranchements pour faire la différence et c’est satisfaisant. Ce deuxième titre me fait plaisir, mais je continue à travailler dur avec mon nouvel entraîneur, et j’aspire à d’autres beaux moments à venir.