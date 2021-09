US Open - Belinda Bencic passe en quarts de finale

Tennis – Bencic a eu son test et verra les quarts! La Saint-Galloise a survécu à son duel avec la Polonaise Iga Swiatek (7-6 6-3) en 8es de finale de l’US Open. Jérémy Santallo

Belinda Bencic lors de son huitième de finale de l’US Open contre Iga Swiatek. Getty Images via AFP

Avec Iga Swiatek, 8e joueuse mondiale et lauréate de Roland-Garros l’année dernière, l’heure du premier test avait sonné lundi à l’US Open pour Belinda Bencic (12e). Programmée pour la quatrième fois dans le Louis Armstrong Stadium, à 11 heures à New York, la Saint-Galloise de 24 ans, qui s’était littéralement baladée lors de ses premiers tours, a été plus que servie…

Il fallait bien tendre l’oreille dès les premiers échanges. Le son de la balle à l’impact dans la raquette de la championne olympique était déjà d’une grande pureté. Dans la lignée du tennis qu’elle a produit depuis le début du tournoi, la Suissesse a tout de suite mis Swiatek - qui a voulu servir la première - sous pression avec son jeu de relance très agressif.

Breakée d’entrée, la Polonaise de 20 ans a vécu l’enfer au service. Sans cesse poussée à égalité, elle a eu le mérite de s’accrocher jusqu’à 5-4 dans le 1er set. Menée 00-30 après un coup droit trop long en bout de course, Bencic a été chercher ses pieds avec ses mains, gênée par son bas du dos. Quatre points plus tard, elle concédait le break sur une double faute…

C’était un petit événement, «BB» venait de lâcher son service pour la troisième fois seulement en une semaine à Flushing Meadows. La native de Flawil ne s’est toutefois pas désunie et a ensuite sauvé une balle de set à 5-6, avant d’en sauver trois autres dans un tie-break surréaliste qu’elle remportait - bien aidée par les courses hasardeuses de Swiatek vers le filet - 14-12 après… 23 minutes!

Longue d’1h24, la première manche avait été éreintante pour les organismes. La deuxième le fut moins puisque Bencic l’a plié en une grosse demi-heure, non sans se mettre des baffes pour se reprendre sur certaines mises en jeu. Elle retrouvera l’Américaine Shelby Roger (43e) ou la Britannique Emma Raducanu (150e) en quarts de finale mercredi.

