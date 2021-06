Tournoi de Wimbledon - Belinda Bencic perd et s’enfonce

Tennis – Belinda Bencic: «je n’étais pas là mentalement» Pour la première fois de sa carrière, la Saint Galloise s’est inclinée au premier tour à Wimbledon. Mathieu Aeschmann

Belinda Bencic n’a été que l’ombre d’elle-même, mercredi à Wimbledon. AFP

Grosse désillusion pour Belinda Bencic! La Saint Galloise (WTA 11) s’est inclinée pour la première fois de sa carrière au premier tour de Wimbledon face à la jeune Slovène Kaja Juvan (20 ans, WTA 102) sur le score sans appel de 6-3, 6-3.

Fragile au service, inoffensive à l’échange, «Beli» a d’abord été trahie par un étonnant faux départ (0-5). Un joli sursaut d’orgueil aurait alors pu la relancer (3-5, deux balles de break), il ne fit en réalité que retarder l’échéance et ce constat inquiétant. Belinda Bencic n’était, ce mercredi sur le court No 3 de son tournoi préféré, que le fantôme de la joueuse conquérante qui y avait atteint les 8e de finale en 2015 et 2018.

«J’ai l’impression de ne pas avoir été vraiment présente mentalement sur le court, avouait la Saint Galloise à l’heure de l’interview. Je me suis battue, j’ai fait ce que j’ai pu. Mais j’ai joué presque de manière peureuse.» Un aveu d’impuissance auquel Belinda Bencic peinait à trouver une explication rationnelle. La bulle? «Bien sûr que ce Wimbledon est différent mais j’ai pris l’habitude de ces protocoles sanitaires.» La journée d’hier à attendre pour rien? «Non. Car j’avais anticipé qu’en cinquième rotation je risquais de ne pas commencer mon match.» Alors quoi? «Franchement, je n’en sais rien. Je n’étais pas spécialement nerveuse pourtant. Je n’ai aucune explication, désolé.»

Belinda Bencic s’en va donc «prendre une pause» avant de «peut-être jouer à Prague» pour oublier ce vilain trou noir. Elle nous laisse avec quelques questions sans réponse. Sont-ce ses kilos envolés l’année dernière qui ont rendu ses frappes moins percutantes? Est-ce normal de l’entendre maltraiter son équipe (dont son petit ami et préparateur physique Martin Hromkovic) comme elle le faisait jadis avec papa Ivan («j’étais frustrée d’avoir perdu mon rythme au service») ? Souhaitons à «Beli» de prendre le temps de se poser les bonnes questions ces prochaines semaines, voire de rappeler son père à la rescousse. Car ce Wimbledon est à l’image de son année 2021, bien terne.

