US OPEN – Belinda Bencic quitte New York sur une grosse frustration La Saint-Galloise s’est inclinée samedi au 3e tour face à la Tchèque Karolina Pliskova. En donnant l’impression qu’il y avait mieux à faire. Simon Meier (New York)

Belinda Bencic a mené 7-5 2-0 sans pouvoir enfoncer le clou. Elle quitte l’US Open avec beaucoup de questions sous la casquette. Getty Images via AFP

Belinda Bencic ne connaîtra pas la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem en 2022. Eliminée au 2e tour à Melbourne, sortie au 3e à Paris, la Saint-Galloise avait pris la porte d’entrée à Londres. Elle a quitté l’US Open samedi soir, après avoir buté sur la troisième marche contre la Tchèque Karolina Pliskova ,victorieuse en trois sets décousus (5-7 6-4 6-3) et 2h26 de jeu.

Une fois encore, la frustration est immense. Miraculée au tour précédent face à la Roumaine Sorana Cirstea, la tête de série no13 du tournoi a pourtant fait la course en tête, ce coup-ci. Elle s’est adjugé un premier set crispé avant de mener 2-0 dans le deuxième. Mais rien ni personne, en ce moment, ne semble en mesure d’alléger la championne olympique, qui n’a pas fini de se poser des questions à propos de ce qui s’apparente à un gros gâchis.

Coup droit en berne

Karolina Pliskova (WTA 22) est certes une double finaliste en Grand Chelem (à New York en 2016 et à Wimbledon l’an passé). Mais la Tchèque, dont l’attirail tennistique se résume surtout à sa première balle de service (14 aces) et à son puissant coup droit, était prenable. Souvent dominatrice lorsque l’échange s’allongeait, Belinda Bencic a su par moments varier son jeu - elle fut très en verve sur ses amorties, dans un premier temps. Mais elle n’a pas fait preuve de suffisamment de régularité pour passer l’épaule quand les occasions se sont présentées.

Lâchée par son coup droit (24 fautes directes dans ce seul secteur), la Saint-Galloise de 25 ans n’a pas pu non plus se reposer sur son service, égaré à sept reprises (contre six à son adversaire). C’est d’ailleurs en commettant deux doubles fautes et deux erreurs directes en coup droit qu’elle a offert sur un plateau la deuxième manche à la Tchèque.

Comme un doute

Tout restait possible, mais encore eut-il fallu être capable d’élever un brin le niveau. Après un double échange de breaks, la no1 helvétique a servi pour revenir à 4-4 dans le dernier set. Incapable de se libérer, elle a égaré ce jeu, non sans y avoir mené 40-0, avant de laisser filer Pliskova vers les 8es de finale.

Voilà, c’est fini. Belinda Bencic quitte New York avec des regrets plein la musette. Des doutes, aussi. Parce que depuis la parenthèse enchantée des Jeux de Tokyo l’été passé, suivie d’un quart de finale ici même, la Saint-Galloise donne la fâcheuse impression de stagner, alors que ses qualités intrinsèques devraient lui permettre de regarder bien plus haut.



