Tennis – Belinda Bencic, un service qui change tout La championne saint-galloise a balayé l’ex-no 1 mondiale Garbine Muguruza (6-1, 6-3). Elle est en quart de finale à l’Open du Canada. Jérémy Santallo

Belinda Bencic a confirmé ses bonnes dispositions au Canada contre Garbine Muguruza. AFP

Depuis le temps, on la sait capable de prendre la balle tôt à l’échange ou d’être très agressive à la relance. On sait aussi que depuis le début de sa carrière, Belinda Bencic possède l’un des services les plus vulnérables du circuit WTA. Mais qui sait, à 25 ans, c’est peut-être en train de changer.

L’échantillon reste léger mais les prémices sont là. En trois rencontres à Toronto, la Saint-Galloise (WTA 12) n’a toujours pas perdu une seule fois sa mise en jeu – sur vingt-six jeux de service. C’est assez rare sur le circuit – surtout féminin, diront les mauvaises langues – pour être souligné.

Impeccable derrière sa première balle lors du premier set (93% de points gagnés) contre Garbine Muguruza (8e), «Beli» l’a empoché au pas de charge, en moins de 30 minutes. Et à 3-3 dans le deuxième, elle a fait le break avant de se montrer solide, face à deux balles de débreak sur le dernier jeu.

Dans la nuit de vendredi à samedi (1 h en Suisse), Belinda Bencic, lauréate du tournoi en 2015, retrouvera non pas la No 1 mondiale Iga Swiatek mais une Brésilienne de 26 ans, Beatriz Haddad Maia (24e), qui a créé la surprise en éliminant la Polonaise (6-4, 3-6, 7-5). «C’est une gauchère difficile à jouer, qui a disputé de grands matches sur gazon et possède un excellent service», a concédé la Suissesse.

À l’Open de Canada, «BB», qui pourrait bien réintégrer le top 10 à l’issue de la semaine, a indéniablement un gros coup à jouer. Elle est la joueuse la mieux classée de sa partie de tableau.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.